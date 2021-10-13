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2上海男趁信號不好 半年貪遊戲手辦平台80萬「羊毛」

中國新聞組／上海13日電
上海兩名男子利用手機遊戲漏洞，賺取上百萬積分。（取材自上游新聞）
上海兩名男子利用手機遊戲漏洞，賺取上百萬積分。（取材自上游新聞）

上海兩名男子靠一招，半年薅遊戲手辦平台價值近80萬元（人民幣，下同，約12.39萬美元）的「羊毛」，兩人已被檢察機關批准逮捕。

上游新聞報導，動漫和遊戲手辦近年來受到動漫迷們的喜愛，價格從幾十元到上萬元不等。今年8月，上海市一家動漫遊戲手辦交易平台向警方報案稱，有用戶利用平台漏洞非法獲取大量平台「歐氣值」（積分），給公司造成巨額損失。

上海楊浦公安分局定海路派出所民警高偉健表示，通過報警公司提供的帳戶信息及資金流水，初步確認這是一起有預謀的盜竊案件。經走訪，民警發現家住上海市安圖路某小區的丁某及遠在廣東省東莞市的王某有重大作案嫌疑。截止9月中旬，兩人相繼到案。

據報導，上海市公安局表示，不到半年時間，王某和同樣使用該方式換取積分的丁某，前後在上海一家遊戲手辦平台提現或換取手辦近人民幣80萬元。

抓捕視頻顯示，丁某和王某的家裡擺放著各種物品和動漫手辦，有些還沒有打開包裝。丁某和王某稱，這些手辦都是他們利用平台漏洞套取積分兌換來的。

手機信號不好時，小程序就會出現卡頓，然後就可以無限制抽獎換取積分，我是從今年4、5月份發現這個方法的。」丁某和王某供述，兩人都是手辦愛好者，但手辦花費過高，讓其心生歹念。兩人搜索發現，手機信號不好時，此類平台可以不受次數限制反覆抽獎，這種方法被稱為「卡信號」。

報導稱，試過一次後，兩人只要察覺有手機信號不好的地方，就開始刷取平台積分，並將用積分兌換的手辦進行倒賣。不到半年，兩人通過「卡信號」手法獲得上百萬積分，折合近80萬元，違法所得也被兩人兌換為手辦或直接提現。為掩人耳目，兩人還曾將兌換及提現紀錄都刪除。

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