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當局嚴控網綜 劣跡藝人禁出鏡 范冰冰無法再直播帶貨

中國新聞組╱北京12日電
女演員范冰冰，被官媒法治日報點名批評後，已無法繼續在網路直播帶貨。（取材自微博）
女演員范冰冰，被官媒法治日報點名批評後，已無法繼續在網路直播帶貨。（取材自微博）

北京當局進一步加強對網路綜藝節目的管理和控制，國家廣播電視總局網站日前發布「廣播電視和網路視聽十四五發展規畫」，將建立網路從業人員的管理機制，嚴禁追星炒星、天價片酬和劣跡藝人發聲出鏡。稍早，曾因逃稅被罰款8億（人民幣，下同，約1.2億美元）的女演員范冰冰，被官媒法治日報點名批評後，已無法繼續在網路直播帶貨；趙薇也遇上新麻煩、又被告了。

這份規畫提出，貫徹落實影視業綜合改革和文娛領域綜合治理的工作部署要求，從嚴從實、標本兼治，深入開展廣播電視和網路視聽行業綜合治理工作。堅持網上網下統一導向、統一標準、統一尺度，完善調控措施，加強主體監管和內容管理。

規畫稱，將探索建立網路視聽關鍵崗位從業人員管理機制和長期培養機制，加強對網路綜藝節目、網路秀場直播和電商直播、短影音等新業態管理。

完善聯合懲戒機制，深入整治泛娛樂化、低俗庸俗媚俗、追星炒星、天價片酬、違規廣告等群眾反映強烈的問題，嚴禁醜聞劣跡者發聲出鏡。

規畫還稱，要力挺「愛國愛港藝人」。建立完善網路電視應用信息管理、視聽網站信息登記備案管理、網路視聽節目審核備案管理等平台。

趙薇近日又傳出麻煩事。（中央社資料照片）
趙薇近日又傳出麻煩事。（中央社資料照片）

此外，娛樂圈倒楣的不只范冰冰，趙薇也又被告了。中國民生信託有限公司近日將趙薇及其丈夫黃有龍、巨人網路集團董事長史玉柱三人告上法院。根據法院的公告，此案案由為「保證合同」糾紛，預計11月8日在北京市第四中級人民法院開庭審理。

官網資料顯示，民生信託前身為中國旅遊國際信託投資有限公司，註冊資本額70億元，控股股東為武漢中央商務區股份有限公司。

每日經濟新聞指出，民生信託與趙薇早前就曾有過訴訟。今年6月，民生信託曾控告趙薇及合寶文娛集團有限公司，案由也是保證合同糾紛。公開訊息顯示，趙薇持有合寶文娛4.15%的股權已被凍結，涉及的資金500萬元。

趙薇 北京 中國

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