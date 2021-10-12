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巨頭山西賑災 騰訊捐5000萬 「阿里系」捐7000萬

中國新聞組／北京12日電
鴻星爾克為山西水災捐資。(取材自時代周報/視覺中國）
鴻星爾克為山西水災捐資。(取材自時代周報/視覺中國）

中國山西遭暴雨侵襲，造成超過175萬人受災。網路巨頭騰訊10日率先宣布捐款人民幣5000萬元賑災（約775萬美元），螞蟻、字節跳動等紛紛跟進。在共同富裕政策下，捐款賑災成中國企業必答題。7月時曾在河南水災中捐資5000萬元的「國貨之光」鴻星爾克，也傳出悄悄給山西捐資，衝上微博熱搜首位，鴻星爾卡是否還能承載新一輪關注？備受矚目。

中央社報導，網路科技龍頭騰訊10日在微信公眾號率先宣布，集團旗下的公益慈善基金會將捐贈5000萬元用以援助山西，並與中國紅十字基金會、中國文物保護基金會、山西省紅十字會等機構合作，協助當地政府救災、民生保障、文物古建築搶救與災後重建等工作。

騰訊的捐款宣示，如同「鳴槍起跑」，隨後網路科技巨頭們，如字節跳動、百度、拼多多都宣布捐出5000萬元；「阿里系」的阿里巴巴集團、螞蟻集團、馬雲公益基金會和蔡崇信公益基金會，則宣布總計捐出7000萬元。

但報導也提到，在這波各方響應的捐款行動中，過去積極捐款賑災、扶貧的中國房地產巨頭，例如恆大、富力，卻仍是靜悄悄。原因無他，陷入財務困境的房地產業，正自顧不暇。

另據時代周報報導，這次悄悄給山西捐資的鴻星爾克，相較此前直播間被擠爆的百萬人數，此次網友們理性了不少。今年7月，鴻星爾克因在河南水災中捐資5000萬元，意外爆火。不僅被稱之為「國貨之光」，網友們甚至自發在線上線下「野性消費」以示支持。

不過，「野性消費」背後，鴻星爾克也迎來一場品牌考驗，系統崩潰、訂單無法跟上備貨量等問題凸顯。鴻星爾克各個渠道賣斷貨。鴻星爾克在社交平台數次發布庫存告急聲明並勸誡消費者退款退貨，「大量訂單需求導致後台延遲數據不準，現有的發貨能力跟不上大家的發貨服務需求。」鴻星爾克解釋道。

供不應求的情況下，鴻星爾克的產能存在缺口。缺工與產能問題是否已解決尚未得知。

中國 河南 房地產

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