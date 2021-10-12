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水淹山西1763古建築文物 各界紛「撐傘」搶救

中國新聞組／北京12日電
連日大雨導致山西平遙古城一處城牆出現局部坍塌。（央視新聞截圖）
連日大雨導致山西平遙古城一處城牆出現局部坍塌。（央視新聞截圖）

山西洪災危及當地文物。山西省文物局表示，一場中國北方罕見的、破歷史紀錄的持續性降雨，致山西1763處不可移動文物陷於險情之中。為此，中國各界正在掀起一場為山西古建「撐傘」的保護行動。山西導演賈樟柯呼籲，政府要重視偏遠地區文物受災的搶救工作

來源：YouTube

中新網報導，山西是中國文物大省，素有「中國古代建築寶庫」之稱。據山西省文物局官網數據顯示，該省現有不可移動文物5萬3875處，其中古建築約3萬處。

10日至11日，「風雨中山西古建正受到威脅」、「守護風雨中的山西古建」、「為山西撐把傘」等話題登上微博熱搜。報導說，瀋陽故宮博物院、河南博物院、四川博物院、上海博物館等中國各地文博「同行」相繼轉發上述話題，並發文為山西古建「加油」。

與此同時，騰訊、字節跳動、螞蟻集團、阿裡巴巴、網易、百度、小米等中國多家企業宣布捐款支援山西。其中，部分企業明確表示，善款除購置緊急救災物資外，還將助力山西文物古建搶救工作。

山西籍著名導演賈樟柯說：「山西是文物大省，村村有古廟，處處有古建，一個不起眼的鄉村小廟裡可能就藏著國寶級的壁畫。」

賈樟柯呼籲各界關注洪災中的山西古建。他說，這次持續暴雨給偏遠地區文物保護工作帶來的考驗是巨大的，他建議政府和公眾高度重視偏遠地區文物受災情況的排查和搶救工作，防止一些文物進一步損壞，出現險情的，「大家出力相助」。

據了解，截至10日，受暴雨影響，山西共有1763處不可移動文物不同程度地出現屋頂漏雨、牆體開裂坍塌、地基塌陷、建築倒塌等險情。目前，各項搶險修繕工作正在有序開展。

綜合澎湃新聞和人民網報導，九座博物館、紀念館出現小面積漏雨、部分構件損壞等情況。文物受損較為嚴重的有晉城市、晉中市、運城市、陽泉市、呂梁市、太原市。

綜合網上資訊，晉祠多處建築屋面漏水，天龍山石窟部分石窟也漏水，平遙古城牆面也坍塌，山西古建築陷於持續降雨和洪水與積水的威脅中。

根據微信公眾號「國家文物局」消息，文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群11日主持召開辦公會，專題研究支持山西省因災受損文物搶險和保護修繕工作。

擁有2800年歷史的平遙古城，日前傳出部分城牆因雨坍塌，坍塌長度約25公尺。（央...
擁有2800年歷史的平遙古城，日前傳出部分城牆因雨坍塌，坍塌長度約25公尺。（央視新聞截圖）

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