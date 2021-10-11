狼夫與同夥下藥迷姦妻 還想「故技重施」染指妻子閨蜜

上海浦東一名方姓男子為了「追求刺激」竟聯合張姓男子與龔姓男子對自己的妻子下藥、強姦。此為示意圖。（取材自上海法治報）

上海浦東一名方姓男子為了「追求刺激」，竟聯合張姓男子與龔姓男子對自己的妻子下藥、強姦。近日，上海浦東新區法院宣判，三名男子因犯強姦罪被判處3年至4年不等的有期徒刑。

上海法治報報導，90後的方男於2020年7月中旬，在某交流黃色淫穢內容的QQ聊天群中搭識張男。兩人為追求刺激，將方男的妻子曉莉列為作案目標，打算將曉莉下藥迷倒後，一起玩「強姦遊戲」。

得知方男迷姦妻子的計畫後，另一名網友龔男表明願意贊助方男資金和藥品，回報是方男將作案過程的影片發給他欣賞。於是，龔男先在微信 中轉錢給方男，讓其用於購買吸入式麻醉劑，此後兩人還見面，龔男將6粒含有麻醉劑成分的固體藥物交給方男。

方男作案當日將龔男提供的固體藥物（屬中國一類國家管制精神類藥品）放入妻子所喝中藥，待曉莉喝下中藥昏睡後，又使用吸入式麻醉劑讓曉莉陷入昏迷。張男再攜帶各類情趣用品來到方男家中，兩人先後與昏迷中的曉莉發生性關係。

嚐到甜頭的方男之後還故技重施，又帶著迷藥來到曉莉閨密家中，將其麻醉。後因曉莉閨密甦醒，方男感到害怕遂離去。

據報導，方男和張男2020年被公安 機關抓獲後，龔男也在同年落網。經司法鑑定，曉莉送檢頭髮和尿液中均檢測 出麻醉劑成分。

法院審理後認為，方男、張男採用欺騙他人吸毒手段，強行與婦女發生性關係，其行為已構成強姦罪。分別判處有期徒刑4年、3年10個月。龔男雖未直接姦淫被害人，但參與預謀並為方男提供藥物及資金，不宜認定為從犯，判處有期徒刑3年。