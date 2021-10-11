女狂踹奔馳8腳還摳掉車標 車主不認識她

奔馳車車標被摳掉。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

湖南長沙市一名陳姓男子（化姓）的奔馳車，停在自家小區附近停車場，日前卻被一女子連踹8腳，車標也被她摳掉。陳男立即報警，車輛維修費大約需要2000多元（人民幣，下同）。

此事發生在長沙市咸嘉湖西路潤澤園小區附近。極目新聞報導，監控視頻顯示，一地面停車場停了四輛白車，一黃衣女子突然走到一輛白色SUV 的前方，跳起來猛踢了車頭一腳。隨後，她又走到旁邊的一白色奔馳車前方，連續踹了該車八次，還用手摳掉這輛車的車標。

奔馳車車標被摳掉。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

報導指出，白色奔馳車主的朋友王女表示，陳姓友人住在事發地附近潤澤園小區，經常將自己的奔馳車停在這一停車場。陳男發現自己的奔馳車車標碎了，就去調了監控，發現一名女子連踹了自己的車八腳，還摳掉了車標。

「她主要是對著車標踢的，還把壞了的車標扒拉下來了。」王女表示，陳男的奔馳車是一年前買的，花了35萬元。他之前並沒遇到這種情況，此次車輛受損的維修費需要2000多元。報導稱，王女還指出，陳男並不認識監控中的女子，對該女子的行為也很是不解。他希望能盡快找到這名女子，並向她索要賠償。

「陳先生還在監控視頻裡面看到，這個妹子把攔車桿上的監控頭也踢壞了。」王女表示，目前陳男已經報警，但還沒有找到該女子，警方稱這兩天會有答覆。