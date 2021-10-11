缺錢騙上班族 向13好心人詐2.6萬「香港富商」被逮

民警帶著王姓男子輾轉四地尋找13名受害者退贓，從清晨到第二天凌晨一路奔波，王姓男子終於把騙來的錢悉數退回。（取材自瀟湘晨報）

穿著得體、談吐大方，開著豪車的王姓男子自稱「香港 富商」，涉嫌搭訕騙錢，還承諾給「辛苦費」；向13名善心人士共詐騙 2萬6800元人民幣（約4162美元），廣東佛山高明分局民警接獲報案後，只花3小時便將嫌疑人逮捕。

瀟湘晨報報導，王嫌落網後，主動提出想把騙來的錢一一歸還給受害者。由於受害者分布範圍較廣，民警規畫好了路線後，帶著王男驅車前往清遠、東莞、肇慶、佛山等地尋找13名受害者；一路奔波數百公里，從清晨到第二天凌晨，王嫌終於把騙來的錢悉數退回。

報導指出，王嫌從網路購買數張香港電話卡，在手機 裡下載各種海外軟件，又租了一台豪車，搖身一變，成了一名「港商」。然後專挑傍晚下班時間，在大公司附近徘徊，以自己從香港過來、錢包被盜、沒微信支付寶、手機沒流量等為由，向獨行的年輕女子搭訕，稱想藉用手機熱點「聯繫助理」。

由於看著王嫌「成功人士」的打扮，讓受害者放鬆了警惕，出於熱心打開了手機熱點。報導稱，王嫌隨後向受害者請求兌換現金，稱會聯繫「助理」轉帳歸還，並報以「辛苦費」。受害者將現金借給王嫌後，王嫌用修圖軟件偽造轉帳截圖，並稱錢會在24小時後到帳。

報導說，短短半個月，王嫌使用同樣的套路，詐騙了13名受害者，共詐騙2萬6800元人民幣。