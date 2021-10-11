男子打死人判12年未蹲一天監獄 當局調查一年無果

黃山市人民檢察院。（取材自現代快報）

26年前，安徽省黃山市休寧縣板橋鄉板橋村王某父子因建房糾紛將同村一女子打傷致死。父親被判有期徒刑14年後入獄服刑，兒子雖獲刑12年卻兩度保外就醫，沒有在監獄 蹲過一天。 2020年9月，休寧縣政法委宣布成立聯合調查組調查此事，但一年過去了，受害者家屬還是沒有得到任何實質性的答覆。

現代快報報導，1995年，時年27歲的女子程美枝因建房糾紛被同村的王某父子先後持鋼釬打傷，造成其左側腦挫裂傷和雙側顱內血腫，經搶救無效死亡。休寧縣人民法院經兩次審理，最終判決王某刑期12年，其父獲刑14年。

程美枝的弟弟程列平表示，王某雖被判刑12年，卻兩度保外就醫，還在外結婚生子，如今育有一兒一女，令程家人不能接受。此說法從板橋村的多位村民口中得到了印證。

據報導，安徽省九成監獄管理分局表示，王某確實未曾被收監，在監獄的檔案中也沒有查到其服刑的紀錄。

2020年9月12日，現代快報報導了這起案件。次日凌晨，休寧縣政法委宣布成立聯合調查組，聲稱要全面開展調查，結果會及時向社會公布。

2020年11月17日，休寧縣政府一工作 人員就表示，當時案件基本已經調查得水落石出了，但還要等待查處的結果出來，然後與案件調查結果一併公布。之後幾個月裡，記者多次聯繫休寧縣相關工作人員，得到的答覆均為「調查結果出來後會告知」。在此期間，程美枝的家人多次打電話、登門向縣、市兩級政法委詢問案件調查進展，每次相關負責人都告訴他們「等等，再等等」。

「跑腿的次數我已經記不清了，休寧縣政法委的領導去年就說我們家的案子已調查清楚了，（2021年）元旦會公布結果，後來又說是等春節前，再後來又講3月公布，現在都快年底了，還是一點進展都沒有。」程列平說，父親為了這件案子一直跑個不停，最後帶著遺憾離開，臨終前還叮囑他們一定要將此事查清。 「可是我們也不知道，何時才能等到結果。」

今年10月8日，最高人民檢察院第十檢察廳檢察官 來到安徽省黃山市，聽取程列平及其大哥的意見。會後，程列平透露，檢方在聽證會上對王某的量刑問題作出了解釋，表示此案的判決並無問題。

而針對王某獲刑12年未蹲監獄這問題，程家大哥稱：「最高檢的檢察官說過，檢方對這個案件很重視，已經看過相關的材料，但還想找我們多了解一些。關於王某保外就醫12年的相關問題，檢方會去找相關部門進行核查。」