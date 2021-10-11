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河南救援隊奔山西抗洪 高速路被收「過路費」掀熱議

中國新聞組／北京11日電
河南一民間救援隊奔赴山西新絳縣抗洪救援，行經高速出口時，被收過路費242元，當地居民洪先生轉帳242元代為支付，並感謝救援隊馳援。（取材自微博）
河南一民間救援隊奔赴山西新絳縣抗洪救援，行經高速出口時，被收過路費242元，當地居民洪先生轉帳242元代為支付，並感謝救援隊馳援。（取材自微博）

河南一民間救援隊日前開兩輛救援車，帶兩艘衝鋒舟，從洛陽奔赴山西新絳縣抗洪救援。救援隊行經高速出口時，被收242元人民幣（約37.5美元）過路費，引發「救援車輛是否該收過路費」的爭議。這筆費用後來由當地居民洪先生以發紅包方式代為支付，並向救援隊道謝說，來支援不應收費，做點力所能及的。

針對救援隊被收過路費一事，成都商報引述新絳應急管理局工作人員回應稱，協調不夠到位，高速不歸縣城管，建議救援力量提前報備。

除愛心代付過路費，救援隊隊長馬紀偉表示，當地熱心的群眾還為他們送來一大盆熱雞蛋，還沒開始救援，就感覺心裡很溫暖。

另據南方都市報報導，市民為救援車輛墊付過路費在社交平台引發熱議的同時，能否為救援車輛免過路費的討論再起。在此之前，包括河南暴雨災害在內的多次跨省救援，都曾出現過類似救援車輛被收過路費的「小插曲」，儘管在事後多以退費的方式解決，但在事發當時依然給當事人及更多網友帶來不良觀感。

網友也針對此次事件留言，有人說，「應先收費，等到查明情況後再退費，更符合規則」、「按規矩辦事無可厚非。退了就對了。」也有人質疑，「如果這樣辦事，會有一堆假冒救援的人蹭福利」、「救援隊就能要求特殊待遇？」

此次新絳縣受災主要因汾河決堤導致，縣城部分區域積水一度達1.5米至2米。

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