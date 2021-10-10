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迪士尼人偶被打頭 「真的哭了」 園方：別忘了裡面是人

中國新聞組／上海10日電
迪士尼樂園人偶「達菲」被遊客拍打後捂著臉。（取材自澎湃新聞）
迪士尼樂園人偶「達菲」被遊客拍打後捂著臉。（取材自澎湃新聞）

上海迪士尼樂園近日傳出人偶被打後，疑似很痛苦的樣子，登上微博熱搜。上海迪士尼表示，希望遊客在遊園過程中遵守各項須知，並尊重其他遊客和每一位演職人員。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，社交媒體上有一段「雪莉玫」獨自表演的視頻，據網友爆料，因為「雪梨玫」的搭檔「達菲」被遊客拍打頭部，而後臨時調整為「雪莉玫」獨自表演。

視頻顯示，被拍打後「達菲」捂著臉，很痛苦的樣子，旁邊工作人員上前詢問和他擁抱，一些遊客也上前安慰，#上海迪士尼達菲被打頭#也迅速上了熱搜。許多網友在視頻下留言表達氣憤，稱拍打由演職人員裝扮的迪士尼卡通人偶很不安全，由於裝扮等原因，看似輕輕的拍打也容易對演職人員造成傷害。不少網友還關心「達菲」的情況：「這次達菲是真的哭了。」

來源：YouTube

同日，網路上還有玲娜貝兒被遊客拍頭的熱搜，據網友爆料視頻顯示，不僅被拍了頭，還被拍了尾巴。

公開報導顯示，「迪士尼朋友」已不是第一次受到遊客有意或無意地拍打。

今年5月6日，「噗噗熊」被小孩追打，所幸沒有受太大的傷。2017年11月，一名遊客從「花栗鼠蒂蒂」身後跳起拍打她的腦袋，導致演員頭部與撐起頭套的硬質材料碰撞，該演員因腦震盪被送往急救中心。

此次「上海迪士尼達菲被打頭」登上微博熱搜，絕大部分網友在發言中呼籲遊客不應拍打演職人員扮演的人偶，提醒這樣做的危險，尊重演職人員。

2018年7月，一名男性遊客從側後方跟上，用右手拍打了「雪莉玫」的頭套，扮演「雪...
2018年7月，一名男性遊客從側後方跟上，用右手拍打了「雪莉玫」的頭套，扮演「雪莉玫」的演員當場捂頭被扶進休息室。（取材自澎湃新聞）

迪士尼 微博 樂園

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