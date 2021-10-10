女遊客穿泳衣在麗江古城飲用井中戲水 老公吵著要離婚

一名女遊客身穿黑色泳衣在當地的飲用井戲水，影片引起網友批評。（視頻截圖）

中國 「十一」連假期間，各地出現出遊人潮，雲南麗江古城竟有女遊客身穿黑色泳衣在供人飲用的石榴井游泳 戲水，影片引起網友批評，還衝上熱搜。事後，當事人聲稱自己當時只是喝醉，而丈夫知道這件事後，正吵着要與她離婚。

正觀新聞報導，一段女遊客在麗江古城石榴井游泳戲水的影片近日引起軒然大波，只見一名女子身穿黑色泳衣，坐在石榴井邊台階上，兩腳放入水中戲水，大笑並手舞足蹈道：「哇，好爽啊！」，隨後游向一邊。

石榴井位於麗江古城內繁華路段，按照當地納西人風俗，會在井邊放一小碗供路人飲用，井水清冽甘甜，是麗江最「知名」的三眼井之一。女遊客離譜舉動遭到許多網友譴責，怒批「這是飲用水，竟然在裡面游泳」。

這名女遊客發文道歉，表示「對我不文明舉止非常後悔」，稱此事完全是意外，自己不是有意下水，而是飲酒過度不慎跌入水中，在完全失去自控能力與意識的情況下在井中戲水。她表示當時身上穿的也並不是泳衣，而是一條黑色裙子，因為沾了水比較貼身，所以看上去像是泳衣。

但部分網友對女遊客的道歉並不買帳，質疑「不慎跌入水中會穿好泳衣？」、「最討厭認錯還要找藉口推脫」、「我們麗江人民不接受」。

事發後當地文旅部門也發布通告，譴責這種不文明戲水行為的同時，還表示公安 部門已經介入調查。