女遊客穿泳衣在麗江古城飲用井中戲水 老公吵著要離婚
中國「十一」連假期間，各地出現出遊人潮，雲南麗江古城竟有女遊客身穿黑色泳衣在供人飲用的石榴井游泳戲水，影片引起網友批評，還衝上熱搜。事後，當事人聲稱自己當時只是喝醉，而丈夫知道這件事後，正吵着要與她離婚。
正觀新聞報導，一段女遊客在麗江古城石榴井游泳戲水的影片近日引起軒然大波，只見一名女子身穿黑色泳衣，坐在石榴井邊台階上，兩腳放入水中戲水，大笑並手舞足蹈道：「哇，好爽啊！」，隨後游向一邊。
石榴井位於麗江古城內繁華路段，按照當地納西人風俗，會在井邊放一小碗供路人飲用，井水清冽甘甜，是麗江最「知名」的三眼井之一。女遊客離譜舉動遭到許多網友譴責，怒批「這是飲用水，竟然在裡面游泳」。
這名女遊客發文道歉，表示「對我不文明舉止非常後悔」，稱此事完全是意外，自己不是有意下水，而是飲酒過度不慎跌入水中，在完全失去自控能力與意識的情況下在井中戲水。她表示當時身上穿的也並不是泳衣，而是一條黑色裙子，因為沾了水比較貼身，所以看上去像是泳衣。
但部分網友對女遊客的道歉並不買帳，質疑「不慎跌入水中會穿好泳衣？」、「最討厭認錯還要找藉口推脫」、「我們麗江人民不接受」。
事發後當地文旅部門也發布通告，譴責這種不文明戲水行為的同時，還表示公安部門已經介入調查。
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