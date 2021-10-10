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廣西女闖紅燈 秀「聯合國證件」嗆：我前世是英國女王

中國新聞組／北京10日電
女子畢某提著大包小包闖紅燈，被監視器拍下。（視頻截圖）
女子畢某提著大包小包闖紅燈，被監視器拍下。（視頻截圖）

廣西桂林日前有一名女子闖紅燈，被交警攔下後竟拿出「聯合國證件」，還向交警叫囂「我前世是英國女王」、「48國已經等我五天了」，女子離譜行徑被傳上網路，許多網友反酸，「怎麼不說自己是武則天？」

中原網報導，桂林交警官方微博發布了一則視頻，影片中的畢姓女子8日下午闖紅燈被攔後，交警詢問情況，沒想到女子理直氣壯稱，「我背這麼多東西，沒有車過我就當然過來了。」隨後還出示一份「聯合國證件」，自稱身分尊貴的她「前世是英國女王」。

女子畢某提著大包小包闖紅燈，被監視器拍下。（視頻截圖）
女子畢某提著大包小包闖紅燈，被監視器拍下。（視頻截圖）
畢女雙手叉腰出示「聯合國證件」，並稱自己前世是英國女皇。（視頻截圖）
畢女雙手叉腰出示「聯合國證件」，並稱自己前世是英國女皇。（視頻截圖）

遇到這樣的「奇女子」，交警十分無奈，但仍對畢女說「英國女王不遵守（交規）也要學習，這是中國國界，外國人一定要遵守」，不料女子絲毫沒有悔意，還辯稱「那邊48個國家，已經等了我五天了」。

這名女子的舉動上傳到網上後，引發很多網友討論。有人留言「這個證好厲害，還真是一個敢做，一個敢拿」、「得多有勇氣才能把自己包裝得這麼厲害」、「還48國等著她，看這一身行頭是背著48個鍋吧，不知道她經歷了什麼怎能這麼膨脹」，還有網友酸，「怎麼不說自己是武則天，還整個英國女王，會說英語嗎？」

畢女出示的「證件」。（視頻截圖）
畢女出示的「證件」。（視頻截圖）

英國女王 聯合國 中國

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