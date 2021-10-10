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有怪客扎人播愛滋？ 廣州男發「假消息」只因想拿藥

中國新聞組／上海10日電
網友出示自己在廣州街頭被人當街用針扎的傷痕。（取材自微博）
網友出示自己在廣州街頭被人當街用針扎的傷痕。（取材自微博）

廣東省廣州市有「刺客」？近日有兩名網友先後在網上發帖，聲稱自己在天河某商場逛街時被人當街用針頭扎傷，擔心感染愛滋病，此事引起眾多網民關注。天河警方調查後，排除有人故意針扎路人傳播愛滋病的情況；其中一名網友因在網上編造散布「被針扎」的虛構信息，涉嫌尋釁滋事罪被依法刑事拘留。

綜合媒體報導，一名網名「沒錯是我」的女網民6日在微博表示，5日在天河區某商場內懷疑被一名男子用針頭扎到右手背，因擔心感染愛滋病毒服用了阻斷藥物。7日，又有另一名網名「十一月」的男網友發文，稱在同一區域也曾被人「針扎」。

據報導，天河警方接到女子報案後展開調查，鎖定一周姓男子。警方調閱監視器，發現周男經過女網友身邊時，兩人手部有輕微觸碰，但未發現周男持有針筒等可疑物品，且周男配合進行HIV檢測，結果呈陰性。

警方之後將男網友帶回派出所協助調查。不料男網友竟供稱，因不久前有不潔性行為，「害怕感染愛滋病，急需阻斷藥物」，看到女網友帖文後，決定虛構「在相同區域被針扎」的經歷，打算向女子討教獲取阻斷藥物的途徑。

警方表示，由於男網友的發文造成群眾恐慌，涉嫌尋釁滋事，已依法刑事拘留。案件在進一步偵辦中。

網友出示自己在廣州街頭被人當街用針扎的傷痕。（取材自微博）
網友出示自己在廣州街頭被人當街用針扎的傷痕。（取材自微博）

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