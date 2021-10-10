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江西小姊弟從29樓跳下雙亡 留遺書：不想寫作業了

中國新聞組／北京10日電
小姊弟墜樓死亡，家屬趕到事發現場，情緒崩潰。（視頻截圖）
小姊弟墜樓死亡，家屬趕到事發現場，情緒崩潰。（視頻截圖）

江西省發生一件駭人聽聞的悲劇，一對年約10多歲的姊弟相約從29樓跳樓身亡，警方在死者臥室發現疑似遺書，均提到「希望以後不要寫作業」，警方初步分析為跳樓自殺。事件引起網友震驚，痛心表示是時候反思教育現狀，「給孩子一個寬鬆的生長環境不好嗎？」

綜合媒體報導，豐城市孫渡街道某小區7日傍晚有兩名小孩墜樓，網傳通報顯示，兩名墜樓人員為姊弟，家住29層，姊姊12歲，弟弟10歲。

下午17點30分許，兩姊弟吃完飯在次臥看電視，奶奶在廚房洗碗，當時家中只有三人；其後不知因何事觸發，姊姊竟與弟弟從29樓一躍而下，20分鐘後居民發現他們倒臥在社區趕忙報警，兩人送醫時已無生命跡象。

小姊弟從29樓住處墜樓不治。（視頻截圖）
小姊弟從29樓住處墜樓不治。（視頻截圖）
疑似姊弟遺書內容。（視頻截圖）
疑似姊弟遺書內容。（視頻截圖）

警方後來在小孩的臥室發現了疑似兩人遺書，均提到遺物處置及希望以後不要寫作業等，初步分析為跳樓自殺。

開學兩個多月，多地頻傳學生跳樓，江蘇無錫、安徽合肥、陝西商洛、江蘇南通、河北邯鄲、河北石家莊等地都發生小學生或初中生跳樓輕生；有媒體報導中國兒童自殺率高居世界第一。

消息曝光後，引發網友討論，有人表示「痛心疾首」、「是時候好好反思教育現狀了！目前的應試教育，除了選拔高校學生的作用外，還有啥作用？」但也有網友認為，「為了要寫作業輕生，太嬌貴了吧，還兩個一起，感覺不太對」。

姊弟墜樓身亡，房間找到遺書。（視頻截圖）
姊弟墜樓身亡，房間找到遺書。（視頻截圖）

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