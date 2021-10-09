「冰雕連評為沙雕連」 妄議長津湖 媒體人羅昌平遭刑拘

電影「長津湖」描述中美軍隊，在冰天雪地的朝鮮東北部長津湖地區廝殺17天。（取材自新華網）

知名媒體人羅昌平因日前在微博 上發言，將中國 熱映電影「長津湖 」裡的「冰雕連」評論為「沙雕連」，遭多家官媒圍剿，7日被檢警以涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」對他立案偵查刑事拘留並立案偵查。官媒昨天再發聲稱，以如此愚蠢方式羞辱抗美援朝英烈的尊嚴，就要付出應有的法律代價，此案具有典型意義。

綜合報導，羅昌平6日在微博發出評論寫道：「半個世紀之後，國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』」在網絡上引起軒然大波，多家官媒及黨媒發文指責羅昌平「辱罵冰雕連良心何在？」、「一邊享受著前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧著良心污蔑先烈」。羅昌平刪除了這則貼文並道歉，仍難平息怒火。

海南省三亞市警方7日發布通報稱，接獲群眾舉報羅昌平侮辱抗美援朝志願軍英烈的違法言論當天即傳喚羅昌平，調查後對羅昌平刑事拘留。檢方也已立案偵查。

現年40歲的羅昌平現為天椒法務集團董事長，曾任中國商報首席記者、新京報深度報導部主編和財經雜誌副主編。

美國之音報導，「長津湖」描述1950年11月中國志願軍祕密入朝，在長津湖地區與隸屬聯合國軍的美軍廝殺17天的歷史；3個連隊200名志願軍官兵為守衛高地而被凍死成為「冰雕」，因此被稱為「冰雕連」。羅昌平發文將「冰雕連」稱為「沙雕連」，「沙雕」在網絡用語中的意思是「愚蠢」或「無腦」的代名詞。羅昌平還質疑志願軍赴朝參戰的「正義性」。

對羅昌平被拘事件，環球時報發文稱，羅昌平的言論明顯違反「英雄烈士保護法」等，有「辣筆小球」的前車之鑑，羅昌平卻仍以如此愚蠢的方式挑戰社會對抗美援朝英烈的共同尊重。這是他對社會主流價值取向做了誤判。

人民日報發表評論指出，一段時間以來，有些人借網絡空間公然散播歷史虛無主義，扭曲黨史國史，這種行為危害極大，國家進一步完善法律法規，就是為了杜絕這種現象。

解放軍報「鈞正平」也指出，懲治「羅某平」本身不是目的，而是要遏制住虛無歷史、解構正義的歪風邪氣。