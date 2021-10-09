我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

「冰雕連評為沙雕連」 妄議長津湖 媒體人羅昌平遭刑拘

中國新聞組／北京9日電
電影「長津湖」描述中美軍隊，在冰天雪地的朝鮮東北部長津湖地區廝殺17天。（取材自新華網）
電影「長津湖」描述中美軍隊，在冰天雪地的朝鮮東北部長津湖地區廝殺17天。（取材自新華網）

知名媒體人羅昌平因日前在微博上發言，將中國熱映電影「長津湖」裡的「冰雕連」評論為「沙雕連」，遭多家官媒圍剿，7日被檢警以涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」對他立案偵查刑事拘留並立案偵查。官媒昨天再發聲稱，以如此愚蠢方式羞辱抗美援朝英烈的尊嚴，就要付出應有的法律代價，此案具有典型意義。

綜合報導，羅昌平6日在微博發出評論寫道：「半個世紀之後，國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』」在網絡上引起軒然大波，多家官媒及黨媒發文指責羅昌平「辱罵冰雕連良心何在？」、「一邊享受著前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧著良心污蔑先烈」。羅昌平刪除了這則貼文並道歉，仍難平息怒火。

海南省三亞市警方7日發布通報稱，接獲群眾舉報羅昌平侮辱抗美援朝志願軍英烈的違法言論當天即傳喚羅昌平，調查後對羅昌平刑事拘留。檢方也已立案偵查。

現年40歲的羅昌平現為天椒法務集團董事長，曾任中國商報首席記者、新京報深度報導部主編和財經雜誌副主編。

美國之音報導，「長津湖」描述1950年11月中國志願軍祕密入朝，在長津湖地區與隸屬聯合國軍的美軍廝殺17天的歷史；3個連隊200名志願軍官兵為守衛高地而被凍死成為「冰雕」，因此被稱為「冰雕連」。羅昌平發文將「冰雕連」稱為「沙雕連」，「沙雕」在網絡用語中的意思是「愚蠢」或「無腦」的代名詞。羅昌平還質疑志願軍赴朝參戰的「正義性」。

對羅昌平被拘事件，環球時報發文稱，羅昌平的言論明顯違反「英雄烈士保護法」等，有「辣筆小球」的前車之鑑，羅昌平卻仍以如此愚蠢的方式挑戰社會對抗美援朝英烈的共同尊重。這是他對社會主流價值取向做了誤判。

人民日報發表評論指出，一段時間以來，有些人借網絡空間公然散播歷史虛無主義，扭曲黨史國史，這種行為危害極大，國家進一步完善法律法規，就是為了杜絕這種現象。

解放軍報「鈞正平」也指出，懲治「羅某平」本身不是目的，而是要遏制住虛無歷史、解構正義的歪風邪氣。

中國 長津湖 微博

上一則

英航母在南海發布悠閒「觀海」照 中網諷：別沉船了

下一則

打擊網企 中國再鍘壟斷 美團「二選一」開罰34億

延伸閱讀

學者看台灣協議、拜習峰會：美中關係微調、非鐵板一塊

學者看台灣協議、拜習峰會：美中關係微調、非鐵板一塊
被控侮辱抗美援朝英烈 中國知名媒體人遭刑拘

被控侮辱抗美援朝英烈 中國知名媒體人遭刑拘
俄媒體人獲諾貝爾和平獎 戈巴契夫當年獎金助辦報

俄媒體人獲諾貝爾和平獎 戈巴契夫當年獎金助辦報
捍衛言論自由 諾貝爾和平獎頒給菲、俄媒體人

捍衛言論自由 諾貝爾和平獎頒給菲、俄媒體人

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手