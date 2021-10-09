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上市公司高管溺斃酒店海灘 施救者也亡

中國新聞組╱北京9日電
遇難者家屬楊女士稱，10月2日海灘入口區域並無安全提示牌。（取材自新京報／受訪者供圖）
遇難者家屬楊女士稱，10月2日海灘入口區域並無安全提示牌。（取材自新京報／受訪者供圖）

一名上市公司34歲年輕高管，在海南一間酒店附近海域溺水身亡，遺憾的是，救人的26歲陝西青也不幸遇難。家屬悲痛之餘，怒指酒店沒有設立任何警告提示，應該為事件負責；家屬還說，本以「私人海灘」招睞遊客的酒店，在意外發生後改口該處是公共海灘，想規避責任。

每日經濟新聞報導，不幸溺亡的年輕高管是永冠新材的公司董事、副總經理兼董事會秘書楊德波，休假期間與家人同赴海南度假，入住瓊海博鰲道紀海景大酒店，卻在附近海灘游泳時遇難。

報導稱，楊德波年僅34歲，在永冠新材上市前便擔任公司董秘，意外發生不久前，楊德波還作為永冠新材骨幹獲得了公司股權激勵，數量為6萬份。

據報導，10月2日晚間6時30分左右，楊德波在酒店附近海灘游泳，妻兒在岸上散步，由於不熟悉水情，楊德波出現溺水呼救；當時身在附近的張子琛父子立即游去救人。不幸的是，溺水的楊德波於當晚7點40分左右被發現遺體，救人的張子琛也在晚間8點53分被發現遇難。

死者家屬認為，博鰲海域複雜的水情，是造成溺亡事故頻發的主要原因。因為即使是博鰲當地人，也不敢往超過膝蓋的深水處行走。同時，事故的發生跟當地政府及酒店在海灘防護措施少、提醒不夠也有關係。

德波家屬說，出事地點距離入住酒店僅百米左右，現場沒有安全警示，而酒店在預定平台上宣稱海灘是酒店的私屬海灘，意外發生後卻改口。極目新聞報導，瓊海博鰲道紀海景大酒店2015年開業，文宣品介紹大堂步行至海灘僅需158步。

每日經濟新聞報導，許多海濱度假酒店都用海灘風光吸引遊客，但在海灘管理和安全保障方面存在責任模糊情況。

上海明倫律師事務所律師王智斌表示：「如果事發海灘屬於公共區域，不歸屬酒店管理，酒店自然無責；而如果酒店圈地自用，無論產權如何歸屬，酒店均應承擔相應的注意義務。」如果酒店未盡到基本的注意義務，有可能會被法院判決承擔部分賠償責任。

楊女士提供的酒店私屬海灘宣傳圖。（取材自新京報／受訪者供圖）
楊女士提供的酒店私屬海灘宣傳圖。（取材自新京報／受訪者供圖）

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