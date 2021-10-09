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聲音酷似王思聰 女粉陷入甜蜜圈套 被騙3萬元

中國新聞組／北京9日電
張男因涉嫌詐騙罪，已被依法刑事拘留。（取材自越牛新聞）
張男因涉嫌詐騙罪，已被依法刑事拘留。（取材自越牛新聞）

浙江杭州市蕭山一名女子是前首富王建林獨子王思聰的粉絲，日前突然有名男子加她的微信，她發現對方聲音酷似王思聰，起初她還心存警惕，但在她再三追問下，對方竟放棄「偽裝」，「大方」地承認自己就是王思聰，女馬後來被騙3萬元，家人替她報警求助。

紅星新聞報導，今年9月初，突然有人添加胡女微信，併申請與其語音聊天，作為王思聰鐵粉的胡女聽到對方這熟悉的聲音，不禁小鹿亂撞，她一再追問下，對方心生一計，大方承認自己就是王思聰。

王思聰。（取材自微博）
王思聰。（取材自微博）

於是便一發不可收拾，每天與偶像的濃情蜜意，這種瘋狂讓她漸漸落入「王思聰」的圈套，蜜聊一段時間以後，以有錢著稱的「王思聰」突然以同意見面甚至結婚為由，多次向胡女索要路費、彩禮費等「小錢」，胡女單純的以為這是王思聰在考驗自己的誠意，一來二去打過去3萬餘元。

誰知等來的並不是驚喜，而是「人間蒸發」！此時，胡女依然不願接受被騙的事實，寄希望於對方如果不想結婚，能退回彩禮便好，誰知這樣的妥協依然沒有換來對方的覺醒。家人得知此事後，為了不讓胡女繼續執迷不悟，果斷報警尋求幫助。

警方調查，這名暫住上海的「王思聰」的真實身份實是一名姓張男子（湖北人），於是立即對其帳戶進行凍結，張男卻仍抱有僥倖心理，突然現身聯繫胡女，企圖協商退錢，並要求胡女撤案。為了能夠盡快解凍帳戶，張男自行來派出所說明情況，最終在民警的追問之下終究百口莫辯，將詐騙經過和盤托出。

雖然張男已將錢財如數退還，但其冒充明星實施詐騙，目前，已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

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