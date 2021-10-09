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阿里男員工被爆「睡60女」女友怒：還把性病傳給我

中國新聞組／北京9日電
女網友指控的「今宸」。（取材自豆瓣）
女網友指控的「今宸」。（取材自豆瓣）

阿里巴巴又有男員工被曝光性醜聞，一名女網友揭發稱，「阿里P8男友約砲成癮出軌多人」，她指控這名花名今宸的渣男一共睡過60多個不同的女生，一共拍了551個視頻和照片，還把性病傳給自己。

疑似與其他女友約會的視頻。（取材自豆瓣）
疑似與其他女友約會的視頻。（取材自豆瓣）

女網友表示，3月份跟今宸相識，6月份開始異地戀，今宸不止一次跟我她表示會是他交往的人最後一個人，跟她說只會睡喜歡的人。她說，「今宸一直嫌我床技太差，說自己床技多麼多麼牛逼。」她在某次「今宸」睡著時，翻查他的手機，看到了一堆和不同女生的視頻。相冊視頻從17年開始截至目前統計了一下一共睡過60多個不同的女生，一共拍了551個視頻和照片，有正面拍也有偷拍，從拍攝頻率看基本一到兩個禮拜約一次。

女網友說，「今宸」一邊和她說甜言蜜語，一邊卻和別的女生說「想要你了」。（取材自豆...
女網友說，「今宸」一邊和她說甜言蜜語，一邊卻和別的女生說「想要你了」。（取材自豆瓣）

ETtoday報導，女網友發現，今宸到處撿屍、約砲、嫖妓，「我完全像個傻子一樣被蒙在鼓裡。」據不完全統計，從今年5月到9月他就睡過8個女生，一共16次。

另外，她和「今宸」交往不到1個月進行身體檢查時，被查出已染上性病。今宸卻堅稱，自己是被前女友傳染，之後病情復發。女網友怒斥，「跟我做從來不帶套，有一次說可能不小心射裡面，過來兩天才來跟我說，並表示偶爾吃一次藥沒什麼大不了！」

據悉，「今宸」已被公司「勸退」離職。

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