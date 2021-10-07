湖南夫婦好心供吃住、幫找工作 1歲兒竟被鄰居抱走

以前談到丟失的兒子禮禮，歐陽艷娟總是泣不成聲。（取材自南方都市報）

來自湖南的李樹全、歐陽艷娟夫婦，兒子禮禮是16年前被「鄰居」張維平等人口販子拐賣的九名兒童之一；近年來，在申聰、鄧雲峰等孩子被尋回的好消息接連傳來後，李樹全與歐陽艷娟終於也等回了兒子禮禮，如今他已經是17歲的大男孩了。

「我說我不會哭，因為以前哭的太多了，今天要笑著見面。」南方都市報報導，李樹全、歐陽艷娟夫婦在廣州增城見到了已經17歲的禮禮，16年過去，母親歐陽艷娟還是從孩子眉宇間找出了幼時的影子。她計畫在國慶假期結束前，帶兒子回一趟湖南，見見家鄉牽掛著他們的親人。

歐陽艷娟表示，她都清楚記得禮禮不見那天的場景。2005年8月5日下午，她在家裡忙家務「鄰居」張維平主動過來搭訕，說想帶禮禮去隔壁包子鋪玩耍。歐陽艷娟看到兒子就在斜對門不遠處玩，便沒放在心上。沒過多久，丈夫李樹全提前從工地下工回家，問起兒子去了哪裡時，歐陽艷娟才發現張維平和兒子禮禮都不見蹤影。

據報導，歐陽艷娟說看挺可憐的，那時候都和他們一起吃住，腳受了傷又沒錢治，「我們還幫他把腳醫好後就帶他去工作 。」就在李樹全帶著張維平去工地上班三天半後，孩子就被抱走了，而那時禮禮差5天就滿1歲半。這十幾年來，夫妻倆頻頻找尋禮禮的下落，如今終於傳來好消息。

看著長大的禮禮，歐陽艷娟懸了多年的心才有了歸處。見面當天，一家人時隔16年後又吃上了團圓飯。禮禮表示，經歷過驚訝、激動後，他已經漸漸平靜下來。而近日正好是李樹全的生日，歐陽艷娟感慨說，「這就是他最好的生日禮物了。」