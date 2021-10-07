攝影者求美圖 掛鼠屍誘拍野保禽 與鳥友爆衝突

公園管理處設立的「敬告遊客」的牌子，上面寫有嚴禁在園林區投餵動物。（取材自紅星新聞）

成都市浣花溪公園一對國家二級保護野生動物「鳳頭鷹」正在育雛期，近日吸引鳥友和攝影 愛好者的圍觀，其中攝影愛好者並以牛蛙、生牛肉甚至死耗子等掛在低處樹梢進行誘拍，雙方因此爆發了「衝突」。

成都商報報導，鳳頭鷹是一種中型猛禽，體長41～49厘米，被列入中國 國家二級保護野生動物名錄；而攝影愛好者誘拍行為對鳳頭鷹而言，存在潛在的傷害行為，也可能干預鳥類生存的自然法則，成為衝突的導火線。公園管理中心獲悉情況後，已經在拍攝區域增設提示牌，並加強巡邏和勸導誘拍行為。

鳳頭鷹屬於中國二級保護野生動物。（新華社）

報導指出，在等候鳳頭鷹出現的時候，鳥友們發現，攝影愛好者為了追求「畫面乾淨」、無遮擋，或者是想吸引鳳頭鷹出現，在低處的樹枝上掛上生肉等進行誘拍。王先生表示，據群友們的不完全統計，他們曾看到攝影愛好者用過牛蛙、生牛肉，甚至是死耗子等吸引鳳頭鷹。

報導指出，王先生解釋說，攝影愛好者用來誘拍的食物，並不在鳳頭鷹的「食譜 」裡，而且掛在樹上一掛就是一天，生肉變成了腐肉，有潛在傳播病菌的風險，鳳頭鷹吃了可能會生病。其次，這段時間，屬於鳳頭鷹的育雛階段，鳥爸鳥媽要教會幼鳥捕食的生存技能，這種投餵行為，很可能會改變鳳頭鷹的食性，也會讓幼鳥失去捕獵的技能。

浣花溪公園拍攝鳳頭鷹的固定點位，有一塊設立的「敬告遊客」的牌子，寫有「尊敬的遊客朋友：根據《成都市公園條例》第四章法律責任第四十條第(五)款規定，請大家關愛野生動物，嚴禁在園林區投餵動物！特此告知」。

據了解，公園管理中心在該區域加強巡邏，並對誘拍行為進行勸導。「(投餵)是不允許的。」該工作人員說，管理中心也增設了提示牌，增加了巡邏的頻次。