馬匹摔落貨車 高速公路狂奔 交管1小時才抓回

馬從貨車上掉下受驚亂跑，導致青銀高速管制一個多小時，工作人員將馬牽上清障車運離高速公路。（取材自中國新聞網）

一輛運輸牲畜的貨車在行經青銀高速山西呂梁薛公嶺段時，車上的一匹馬突然從貨車上摔落，隨後驚慌地在高速公路上狂奔，警方與養護人員趕到現場圍捕，折騰了一個多小時才將馬匹牽回。

中新網報導，山西高速交警一支隊六大隊民警日前在巡邏至青銀高速呂梁薛公嶺路段時，發現銀川往青島方向的避險車道內有一匹馬在來回走動，但周圍沒有任何人。為防止這匹馬亂跑引發事故，警方立即通報加派人手，想將馬匹抓回。

然而，馬匹在被圍捕的過程中受到驚嚇，突然往車道狂奔，為避免發生事故，高速交警在青銀高速吳城服務區對主線道路實施臨時封閉，禁止任何車輛往青島方向行駛。

山西高速交警一支隊六大隊民警楊玉慶說，「我們判定這匹馬是從運輸牲畜的貨車上掉下來的，車主沒能及時發現」。大家只能在頻繁躲閃的同時作出各種手勢、動作對沖過來的馬進行「嚇唬」，反反覆覆十幾個回合過後，跑累了的馬不再亂竄，工作 人員瞅准時機拿出繩索套在馬脖子上，隨後將其牽上清障車運離高速公路，青銀高速呂梁薛公嶺段交通恢復正常。

運輸牲畜的車輛因車廂欄板高度不夠或者局部缺損導致牲畜在高速公路上跳車、甩落等意外，近年來時有發生。此前，青銀高速山西呂梁段就曾發生過豬、牛、羊等掉落意外，每次都造成高速公路臨時管制。