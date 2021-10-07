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床有鼠屎、連景區大門都沒看到… 33遊客囧遊九寨溝

中國新聞組／北京7日電
第一天晚上到達的遊客。（取材自極目新聞）
第一天晚上到達的遊客。（取材自極目新聞）

十一假期，來自四川綿陽的33名遊客參加四川一旅行社的九寨溝旅遊團，但由於旅行社預訂的賓館滿房，第一晚被安排住進久未營業的酒店，衛生環境差、沒有熱水；第二天入住的民宿，不僅房間沒有廁所，床上甚至有老鼠屎。更令他們更氣憤的是，整趟行程連九寨溝景區大門都沒看到。

極目新聞報導，9月28日，九寨溝官方微信通告全域開放。第二天，綿陽市民梁女士就和家人就在旅行社報名參團，十一長假期間前往九寨溝。梁女士說，他們一行五人（包含3名小孩）共交了3980元人民幣(約616美元)。

梁女士說，一行33人10月2日從綿陽出發，到九寨溝時已接近午夜，卻被告知滿房；於是，他們集體向當地政府、公安部門打電話反映，後來九寨溝縣有關部門臨時安排一家數月未經營的賓館。這家臨時入住的賓館，「房間的衛生非常差，有的床單上還有污漬，至少有幾個月沒人入住過，連熱水也沒有」。

10月3日上他們乘坐大巴到距離九寨溝景區一公里的地方時，導遊告知遊客實在太多，如果排隊會等很久，建議先去黃龍景區遊玩，4日再去九寨溝景區。據報導，3日晚11時多，一行人從黃龍景區返回九寨溝時，又遭遇「無房可住」。一行人被安排到一農村民宿，而裡面的住宿環境比前一晚，有的床上老鼠屎，就連衛生間都不能用，只能去外面的公共廁所。

於接連兩晚都只有三、四個小時的睡眠時間，加上住宿環境不佳，讓大家很不舒心。4日上午，梁女士等遊客提出返回綿陽，不再繼續九寨溝之旅。梁女士說，整個行程遊玩的時間僅有四個小時，基本都在路上奔波，原本滿懷憧憬的九寨溝之旅，結果連九寨溝景區的大門都沒有看到，實在是太讓人憋屈了。

遊客反映賓館床上有老鼠屎。（取材自極目新聞）
遊客反映賓館床上有老鼠屎。（取材自極目新聞）

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