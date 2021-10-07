家長挺不住 十一長假成防小孩沉迷遊戲政策挑戰

一些孩子們在十一假期中玩遊戲。(取材自中新網)

中國 長達七天的十一長假，成了防遊戲沉迷政策上路後的第一個挑戰。不少家長為了讓放長假的子女打發時間，申辦實名帳號供他們使用。另有業者為了搶市，未落實實名規定。

中新網報導，此前，國家新聞出版署要求所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日晚8時至9時向未成年人提供一小時服務；不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務，等等。

據報導，一些知名遊戲企業執行情況較好，非上述時間點，未成年人禁止登錄。然而上有政策，下有對策。目前市面上遊戲魚龍混雜，不少孩子十一假期依然沉浸在遊戲中。

被問到每天大概玩多久遊戲？一個13歲孩子說：「沒準，最少也得兩、三個小時。」問他「未成年人能登錄嗎？你怎麼認證的？」他說：「用我爸的身分證。」

報導說，還有一些孩子表示，「仍有些遊戲壓根不需要認證，打開就能玩耍，也不會限制時長。」

據報導，有一些家長為了安撫放假在家的子女，把以自己名義申請的實名遊戲帳號供孩子使用，藉此規避審查機制；有些業者則為搶市，在長假期間自行放寬防沉迷機制；此外，有遊戲公司至今仍未落實新政。

報導引述多名家長說法認為，「適度遊戲沒事，完全禁止也不行」，許多家長面臨的實際狀況是「不給玩，就哭鬧」，因此只能用自己的身分證件申請實名制帳號，再讓子女使用。

報導提到，雖然不少家長因為各種原因而不得不妥協，但他們仍強烈反對遊戲業者慫恿未成年人在遊戲中儲值並購物的行為。

除了家長面臨的取捨困境之外，報導提到有些遊戲業者在近期悄悄放寬了防沉迷機制的規範，即便遊戲帳號未通過實名制認證，仍可使用，而且不受時間規範限制。此外，還有一些遊戲企業至今未執行防止遊戲沉迷的新政策。

事實上，在中國出手要求網路遊戲企業落實未成年人保護措施，防止沉迷後，各種取巧與規避的手段陸續出爐，日前新京報曾報導，在高壓管制之下，催生出向未成年人租售已通過實名制認證的成人帳號。

隨後官媒央視進一步報導並批評，騰訊等網遊巨頭則宣布對販售這類帳號的平台提告。