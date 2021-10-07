多地水患 陝西漢中撤2萬人 山西4警罹難

嘉陵江特大洪峰過境四川蓬安，被譽「嘉陵第一桑梓」的周子古鎮大門已遭洪水被淹。（取材自中新網）

中國 入秋後依然有多地傳出水患。陝西陜北、關中和西部近日也因出現中到大雨和暴雨 ，多處景區臨時關閉，漢中甚至因此撤離逾2.1萬名民眾，山西更傳出昌源河大橋橋台被沖垮。此外，中國最近因煤炭緊缺等因素限電，在缺電情況下，產煤大省山西日前又因防汛而有27座煤礦停產。

綜合媒體報導，2至3日，山西連續發布地質和山洪災害氣象風險預警和暴雨藍色預警。截至4日上午8時，全省共轉移人員1萬餘人，停產煤礦27座、非煤礦山99座、危險化學品企業7家，停工在建工程231個，關閉景區74處。

中國近期出現大範圍限電，主因之一是全國煤炭緊缺，而數據顯示，山西是中國產煤大省，去年成為繼內蒙古後，歷史上第二個年產量逾10億噸的省份，兩地煤炭產量分別為山西10.63億噸和內蒙10.01億噸，共占全國產量的53.7%。

山西受連日降雨影響，發布地質災害氣象風險預警，蒲縣荊坡村5日晚間11時許就發生山體滑坡，導致5人被埋，6日傳出當中4人不幸罹難，1人受傷。澎湃新聞指出，遇難者主要為交警值班人員。

觀察者網報導，16日受連續降雨影響，山西南同蒲線祁縣至東觀間昌源河大橋橋台被沖垮，枕木懸空，影響行車。中國鐵路太原局集團有限公司巡檢人員發現險情後，立即攔停列車，800多名救援人員攜帶機具趕赴現場，全面搶險。

另據新華社報導，四川省防汛抗旱指揮部指出，4日8時至5日8時，四川盆地西北部、中部、川西高原和攀西地區部分地方降下大到暴雨。5日8時，嘉陵江白水河—東河嘉川水文站超過警戒水位0.38公尺。

報導稱，由於上游出現強降雨，5日9時17分，嘉陵江閬中段水位暴漲，洪水 進入閬中部分臨江街道，城區街面積水最深處將近1公尺，3000餘名市民及遊客被緊急疏散。