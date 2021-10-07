我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

吳京綠色運動服抄韓劇「魷魚遊戲」? 中韓掀罵戰

中國新聞組／北京7日電
韓媒指出，中國知名男演員吳京穿著的「中國」運動服，抄襲了韓劇「魷魚遊戲」的運動服。（取材自觀察者網）
韓媒指出，中國知名男演員吳京穿著的「中國」運動服，抄襲了韓劇「魷魚遊戲」的運動服。（取材自觀察者網）

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」最近在全球暴紅，劇中的綠色運動服也在劇迷心中留下深刻的印象。最近，有韓媒引述學者指出，中國知名男演員吳京穿著的「中國」運動服，抄襲「魷魚遊戲」的運動服，甚至有中國電商平台用了劇中男主角的運動服照販售同款服裝，引發中國媒體反駁，中國網民也忍不住酸說「偷國真讓人無語」。

南韓「朝鮮日報」報導，南韓誠信女子大學教授徐坰德5日在社交平台Instagram上發文指出，中國服裝抄襲了「魷魚遊戲」的服裝，並配上演員吳京身穿「中國」衣服和「魷魚遊戲」中飾演男主角的演員李政宰對比照。

報導引述徐坰德表示：「（中國的）購物應用程序上，把劇中著名的綠色運動服上印上『中國』漢字，甚至還利用李政宰的照片進行銷售。」

然而，徐坰德在Instagram發表的文章內容與朝鮮日報報導的略有不同，他的原話是「在購物應用程序中，擅自利用李政宰的照片銷售因電視劇而出名的綠色運動服，是非常錯誤的行為。」徐坰德並未提到在綠色衣服上印上漢字「中國」一事。

徐坰德還在文章中說：「（中國）抄襲南韓內容的事情也太多了，還稱泡菜、參雞湯、韓服等源於中國。」

中國媒體反駁稱，吳京穿這件「中國」運動服，最早出現在2019年上映的中國電影「老師·好」中，吳京在電影中客串出演一名體育老師。片中戲服就是這款印著「中國」兩字的深綠色復古運動外套。在東京奧運期間，吳京的這張劇照還被網民製作成了大量表情包。

香港01報導，事件迅速成為網民熱議話題，話題「韓教授聲稱吳京外套抄襲韓劇服裝」登上微博熱搜，不少網民發表評論：「我們小學運動服就有這樣的好吧」、「20好幾年前就是這種校服了，偷國真讓人無語，這個鯨魚遊戲還抄襲日本電影構思呢」。

此外，韓聯社報導，「魷魚遊戲」在串流影音平台Netflix熱播之際，南韓駐中國大使張夏成6日以視像形式出席南韓會外交統一委員會國政監查時，談到有關「魷魚遊戲」在華盜播的情況，他說，中國現時有60多個網站盜播這套劇集。他又就南韓企業商標遭中國公司侵權表示，使館正關注相關情況，並會繼續要求中方整治及改革。

香港「經濟日報」報導，在淘寶輸入「魷魚遊戲」，就會出現大量相關結果，其中綠色的運動外套是熱門商品，價錢由人民幣49至199元(約7.5至30美元)不等，還可以讓買家選擇號碼，有店鋪月銷量超過2000件。

吳京身穿這件衣服的劇照，被網友做成了表情包。（取材自觀察者網）
吳京身穿這件衣服的劇照，被網友做成了表情包。（取材自觀察者網）

中國 魷魚遊戲 南韓

上一則

600天未出國門…習不赴G20 可能也不出席聯國氣候大會

延伸閱讀

吳京綠色運動服抄襲「魷魚遊戲」？中韓又掀口水戰

吳京綠色運動服抄襲「魷魚遊戲」？中韓又掀口水戰

滾開變走開 BBC：魷魚遊戲英文字幕錯好多

滾開變走開 BBC：魷魚遊戲英文字幕錯好多
「魷魚遊戲」片酬揭曉 李政宰單集25萬美元 更勝宋仲基

「魷魚遊戲」片酬揭曉 李政宰單集25萬美元 更勝宋仲基
「長津湖」賣破20億 吳京晉升200億票房俱樂部

「長津湖」賣破20億 吳京晉升200億票房俱樂部

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文