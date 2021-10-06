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北京環球影城酒店 爆不刷馬桶、不換毛巾枕套

中國新聞組╱北京6日電
熱門的北京環球影城酒店，被爆出不換枕頭套、不洗水杯和不刷馬桶，園方啟動調查。（取材自多維新聞）
熱門的北京環球影城酒店，被爆出不換枕頭套、不洗水杯和不刷馬桶，園方啟動調查。（取材自多維新聞）

北京環球影城9月下旬正式開園，開園門票更在開售一分鐘內售罄，由於周邊暫未有其他酒店，不少遊客都會預定園內兩間酒店。日前有博主發布影片稱，他入住環球影城大酒店的主題房，卻在翌日換人入住後，發現該酒店未有更換枕頭套和清洗水杯、坐廁。

影音來源：YouTube

香港01報導，B站（Bilibili）博主「濾鏡粉碎機」在影片稱，他在9月底非周末時間入住環球影城大酒店2800元一晚的功夫熊貓主題房。入住當日，酒店的枕頭套、浴室用品、水吧、杯上蓋了隱形的熒光標記，這些標記只要用水就能擦拭掉。

翌日，博主退房並換人入住同一間房，當他再次檢查時，發現房間內3個枕頭套以及6個水杯均有完整的熒光標記；3件浴袍、3條浴巾、3條毛巾都只是更換了一件（條)；坐廁只清潔了廁板，坐廁蓋內側仍留下標記。據報導，該博主還稱，自己剛入住時，酒店房的房卡總是消磁，但在酒店電梯拍卡上樓時，卻能夠順利到達任何一層，認為此情況是存在極大的安全隱患。

另據極目新聞報導，北京環球度假區賓客服務熱線的工作人員稱，環球影城大酒店是按五星級標準去建設，安全和衛生條件可以得到保障。對於上述博主發布的影片，工作人員表示自己並沒有關注到，不便給予回應；對於房間出現不衛生的情況，是否會作出相應處罰，工作人員則稱自己不方便回覆。

環球影城官方則表示，對於影片中所反映的情況非常重視，情況與園方一貫的衛生標準不一致，目前已啟動內部調查，並將根據調查結果採取進一步措施。

北京環球影城。（取材自Bilibili）
北京環球影城。（取材自Bilibili）

環球影城 工作 北京

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