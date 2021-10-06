「毀了不止一個人的童年」 中版新垣結衣被爆霸凌史

網紅「七七」漆昱辰長相甜美暴紅，近日卻被人抖出黑歷史，聲稱她從小學開始就帶頭進行霸凌。（取材自微博）

中國 網紅七七（Duebass）在微博 擁有379萬粉絲，因長相甜美可愛被網友封為中國版的新垣結衣，但近日卻有小學同窗在知乎爆料，七七在學校時會帶頭霸凌 其他看不順眼的同學，並唆使其他男同學出面幫她，讓她永遠也不可能忘了她這個人。

來源：YouTube

該名匿名者爆料稱，當時她剛轉入到HG的小學，因沒有校服，便穿著過年買的紅大衣上學，豈料卻被七七和其他女同學羞辱「雞婆」，此外原名漆昱辰的她，小時還會教唆小混混去欺負自己看不順眼的女生，讓該爆料者稱「她眼睛大大的，卻充滿惡意」，呼籲不要從網路上看照片就隨便喜歡一個人。

該爆料者為求可信度，還PO出七七和她自己小學的圖書證，認為七七「一直是一個無辜純良的形象，裝可愛技術也很好」。她說，看到當初的霸凌者竟然成了現在的網紅，「說實話，挺氣的，娛樂至死的時代」、「她毀了不只一個人的童年，那些怨怒和委屈，成了別人心裡的傷疤，始作俑者卻風生水起」。

漆昱辰來自四川成都，身高165公分，體重43公斤，微博擁有379.9萬粉絲。（取材自微博）

爆料者還說，七七曾在影片中分享小學流行的零食，但她看到只會想起七七霸凌她的過往，「漆昱辰，這個名字我不會忘記」。她還說七七會辱罵班上大個子的女生並取綽號恐龍。

網紅七七現年23歲，身高165公分，體重43公斤，出生於四川的她，曾在香港樹仁大學商學院讀書，但還沒畢業就休學，因外型姣好一度登上台灣PTT表特版（Beauty），讓她也有表特正妹的稱號，就連中國首富的兒子王思聰曾在微博稱讚她很美。

女網友公開漆昱辰和自己的小學圖書證。（取材自知乎）

許多網友聽聞爆料後也到Duebass的微博留言：「好做作的校園暴力者」、「聽說妳霸凌」、「霸凌姐」、「還惦記著妳當年暑假欺負的快樂小姊妹？」截稿為止，Duebass並未針對霸凌的指控做出回應。