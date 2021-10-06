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網購筋膜槍被當情趣用品? 快遞包裝被寫滿侮辱文字

中國新聞組／北京6日電
快遞上的侮辱字眼。（取材自紅星新聞/受訪者供圖）
快遞上的侮辱字眼。（取材自紅星新聞/受訪者供圖）

武漢一位張姓女子日前網購一把按摩肌肉用的筋膜槍，想不到收到包裹時，竟發現外包裝紙箱上寫了一段侮辱性的文字，內容不但將誤認筋膜槍為情趣用品，還威脅她以後如果再買這東西會賞她「大耳巴子」（打巴掌）。張女不滿向快遞公司投訴，但快遞公司處理態度消極，讓她怒在網路上公開此事。

綜合媒體報導，張女9月中旬透過拼多多下單了一把筋膜槍，過了兩天就到貨，但包裹紙箱上卻被用寫了一段辱罵的文字：「你買這個大X巴真他X搞死人了我X，下次自己注意點不要買了，在（再）買我給你大耳巴子，X你大爺」，讓她相當生氣。

張女向中通快遞投訴此事，要求調查是誰寫下這段侮辱文字。根據張女提供的監控視頻顯示，在分揀網點站時，一名男分揀員拿起了張女的包裹，看了一下文字之後又拿給同事看，之後便放回傳送帶上，顯示文字在此前已經被寫上。

不過，中通快遞客服卻在兩天後通知張女，公司提供50元人民幣（約7.8美元）當賠償，要她不要再追究此事。張女拒絕，要求公司一定要查出寫字的人，但客服稱他們的監控調不出來。五天後張女改向「12305郵政投訴」投訴此事，卻再次獲得中通客服要她不要再追究的回應，還提高了賠償金額到100元人民幣。

張女依然拒絕收錢了事，堅持找出寫字的人，要求懲處，但中通快遞卻不再回應，直到張女在網路上公開此事後，才獲得中通分揀中心負責人的回應，承諾10月底之前提供監控記錄。

中通向媒體表示，張女的包裹從浙江發出，經過義烏、鄂州兩個中轉部到達武漢，涉及到兩個中轉、一個發件、一個派件共四個地方，涉及人員太多，流程太多，核實需要時間，有結果會第一時間聯繫張女。

一名男分揀員發現問題包裹。 （取材自紅星新聞）
一名男分揀員發現問題包裹。 （取材自紅星新聞）

武漢 肌肉 郵政

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