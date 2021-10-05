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「我喝農藥了」13歲少女跟同學吵架 喝百草枯發照片

中國新聞組／北京5日電
女孩喝農藥經搶救，兩天後已經比較清醒，但還不能進食喝水。(視頻截圖)
女孩喝農藥經搶救，兩天後已經比較清醒，但還不能進食喝水。(視頻截圖)

河南省一位13歲女孩因與同學吵架，竟一時想不開喝下農藥「百草枯」（又名巴拉刈），還拍下照片傳給同學，嚇得同學立刻向老師報告，老師也趕緊通知女孩的家長將女孩送醫。經過搶救後女孩情況穩定許多，但肺部、腎臟都已經受損，是否脫險仍需觀察。

九派新聞報導，事發在十一國慶當天下午，一名駐馬店的13歲女孩因與同學發生不愉快，喝了百草枯後拍照片發給同學，還說「我喝農藥了」，趕緊告訴老師，老師立即告訴了女孩父母，倆人知道的時候都嚇癱了。女孩父母立刻報警，河南省高速交警在沿途各個地市的民警接力護送下狂飆趕赴現場，一個半小時的路程只花了28分鐘就將女孩送到醫院急救。

女孩到院時生命垂危，在當地醫院洗胃之後，轉院至鄭州進行搶救。家屬說，女孩已經洗胃兩次，肺部燒壞，有腎衰竭現象，需要進行血液淨化。兩天後，女孩已經比較清醒，但還不能進食喝水。

報導說，百草枯是毒性非常強的農藥，只要喝到一點就可能喪命，而且不會立刻死亡，而是內臟逐漸衰竭、肺部纖維化和呼吸衰竭，在意識清醒下身亡，過程十分痛苦。有從醫的網民在新聞下留言分享自己救治喝農藥身亡的病患，勸大家「就算是真的不想活了也千萬別喝百草枯，死相難看，臭味很大，而且絕沒有反悔的餘地」。

河南 鄭州

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