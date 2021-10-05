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審醜網紅戴面具、變聲復出 「郭老師」勸網友別招搖

中國新聞組／北京5日電
著名網紅「郭老師」在被全網封號1個月後，借助戴面具、變聲器等偽裝手段復出。(取材自極目新聞 )
著名網紅「郭老師」在被全網封號1個月後，借助戴面具、變聲器等偽裝手段復出。(取材自極目新聞 )

以「審醜」、「土味」風格走紅的著名網紅「郭老師」，上個月遭到多個網路平台以「不符合社區規範」為由封號。在消失一個月後，「郭老師」被網民發現帶著誇張面具、使用變聲器在別的網紅頻道「復出」，但講話風格收歛了許多，似乎想擦邊球的方式重新開始當網紅。

極目新聞報導，郭老師2018年開始在網路上以口無遮攔、搞怪扮醜等「審醜」行為走紅，粉絲數一度達到近千萬。但在9月2日，郭老師突然被全網「永久封禁」，當時有業內人士認為，「郭老師」被封應是各大平台針對國家廣電總局發布的「進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」所做出的反應。該通知明確指出要「堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗『網紅』、無底線『審醜』等泛娛樂化傾向」。

在低調了一個月後，郭老師被許多網民發現戴上年畫娃娃面具、穿上動物人偶裝，並使用變聲器在其他網路直播主的直播中出現。由於風格強烈，這位蒙面者一開口就被網民認出，紛紛留言與郭老師打招呼。

不過，郭老師「曲線復出」後明顯低調許多，言談之間還勸網友們不要太招搖。

報導引述一位短視頻營銷人士的說法分析，郭老師這種「曲線復出」無疑是打了「擦邊球」，「封了她的號，她就去別人的號裡『打游擊』做直播，而且她也沒露臉，姿態放得很低了。但如果她的合作者準備長期這麼幫她打擦邊球，順帶著給自己漲粉，那很可能也會變成下一個『全網封停』」。

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