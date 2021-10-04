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「口碑不好」 家政招聘 不要河南、東北人 被批歧視

中國新聞組／北京4日電
招聘公告截圖。（取材自紅星新聞）
招聘公告截圖。（取材自紅星新聞）

近日，一則家政招聘截圖在網路流傳，內容是客戶要求排除東北、河南籍貫者，引發網友爭議，批評屬於就業地域歧視

紅星新聞報導，這則招聘由北京某家政中介公司工作人員發布在朋友圈，招聘要求是35歲到58歲的女助理，工作內容是陪同50歲女士逛街、理療、旅遊、做家務、飯菜。但東北、河南籍貫無緣。

報導說，負責招聘的中介人員表示，自己僅是按照客戶要求發布招聘信息。中介人員還說，其實在家政招聘中，客戶要求將河南和東北的從業者排除在外的情況很多。另一家家政服務公司的工作人員直言：「因為河南人的口碑不是很好。」

某間家政服務企業的公眾號，為北京、上海等地業主或當地家政公司發布的招聘信息中，有多條招聘信息提到，籍貫或者地域要求河南、東北無緣。一些招聘明確表示不要湖北、河北籍貫的從業者。

這家公司工作人員表示，「我們只是做招聘信息的整合，很多都是復製粘貼過來。並不是說對河南人東北人有偏見，有些戶主喜歡南方人，有些客戶喜歡北方人。」

報導指出，長期從事勞動就業領域研究的中國社會科學院法學研究所副研究員、社會法研究室副主任王天玉表示，家政中介公司在招聘中注明河南、東北人無緣的做法是明顯的地域歧視，明顯違反了法律相關規定。

雖然這是一個違法行為，但在現實中改善這樣一種就業地域歧視確實存在困境。

王天玉表示，在勞動力市場存在多種歧視，地域、年齡、性別等多種形態，造成了勞動力市場不規範。勞動者選擇繞開歧視，其實就是因為不想消耗時間精力，他們很難與大環境來對抗，有一兩起訴訟也很難從根本上扭轉。

王天玉還提出，反對就業歧視是一個過程。一些招聘雖然明面上將歧視性招聘要求拿掉，還可能存在隱性的就業歧視。但這起碼已經表示人們普遍不能接受歧視，人們已經意識到了就業公平。「不在明面上歧視，再去談下一步。目前我們做的還是第一步。」

歧視 河南 就業

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