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長城保安抽菸 被拍視頻恐丟工作 網批遊客多事

中國新聞組／北京4日電
遊客拍到北京八達嶺長城景區城樓裡兩名保安在吸菸，認為保安在長城抽菸存在安全隱患。（取材自北京日報）
遊客拍到北京八達嶺長城景區城樓裡兩名保安在吸菸，認為保安在長城抽菸存在安全隱患。（取材自北京日報）

十一長假第一天，北京八達嶺長城景區城樓上兩名保安吸菸的畫面被遊客目擊並拍下視頻，事情曝光後，傳兩名保安已被開除，不過，景區工作人員表示，尚未有最終的結果。

極目新聞報導，網傳視頻顯示，一名保安蹲在八達嶺長城景區城樓的角落處抽菸。 「你在執勤怎麼在抽菸啊？」視頻裡有人詢問這位保安是否為景區工作人員，對此該保安回復稱：「睏啊！」

來源：YouTube

另有視頻顯示，有兩名保安在另一角落處抽菸，地面上留有不少菸頭。視頻中有不少地方都有「禁止吸菸」標識；景區也有廣播提示稱，景區為一級防火區，請在遊覽期間遵守防火規定，嚴禁戶外吸菸。

報導說，八達嶺長城景區保安部門負責人稱，已確認兩名當事人：「涉事保安已經知道自己錯誤了，我們立即開除，絕不姑息。」同時表示，以後會要求安保人員上崗之前進行安檢，會有班隊長巡視，也會通過監控視頻進行觀察。

10月3日上午，八達嶺長城景區宣傳部門工作人員表示，目前仍在開會處理此事，尚未有最終的結果。

八達嶺長城保安抽菸一事曝光後，網友們的評論很多。不少網友表示不理解甚至憤怒：「一級防火區工作人員更應以身作則。」「下面是易燃的乾草，富含油脂的松柏，山連山，一個火星就可能引發山火。」

但也有網友對可能被開除的保安表示同情，甚至嫌拍攝者多事：「國慶假期，保安要上十幾個小時班，在保證安全的前提下，可以設置戶外吸菸區給工作人員。」

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