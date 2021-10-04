長城保安抽菸 被拍視頻恐丟工作 網批遊客多事

遊客拍到北京八達嶺長城景區城樓裡兩名保安在吸菸，認為保安在長城抽菸存在安全隱患。（取材自北京日報）

十一長假第一天，北京 八達嶺長城景區城樓上兩名保安吸菸的畫面被遊客目擊並拍下視頻，事情曝光後，傳兩名保安已被開除，不過，景區工作 人員表示，尚未有最終的結果。

極目新聞報導，網傳視頻顯示，一名保安蹲在八達嶺長城景區城樓的角落處抽菸。 「你在執勤怎麼在抽菸啊？」視頻裡有人詢問這位保安是否為景區工作人員，對此該保安回復稱：「睏啊！」

來源：YouTube

另有視頻顯示，有兩名保安在另一角落處抽菸，地面上留有不少菸頭。視頻中有不少地方都有「禁止吸菸」標識；景區也有廣播提示稱，景區為一級防火區，請在遊覽期間遵守防火規定，嚴禁戶外吸菸。

報導說，八達嶺長城景區保安部門負責人稱，已確認兩名當事人：「涉事保安已經知道自己錯誤了，我們立即開除，絕不姑息。」同時表示，以後會要求安保人員上崗之前進行安檢，會有班隊長巡視，也會通過監控視頻進行觀察。

10月3日上午，八達嶺長城景區宣傳部門工作人員表示，目前仍在開會處理此事，尚未有最終的結果。

八達嶺長城保安抽菸一事曝光後，網友們的評論很多。不少網友表示不理解甚至憤怒：「一級防火區工作人員更應以身作則。」「下面是易燃的乾草，富含油脂的松柏，山連山，一個火星 就可能引發山火。」

但也有網友對可能被開除的保安表示同情，甚至嫌拍攝者多事：「國慶假期，保安要上十幾個小時班，在保證安全的前提下，可以設置戶外吸菸區給工作人員。」