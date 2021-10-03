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曾掃黃打掉「天上人間」 中「頭號酷吏」落馬網絡狂歡

中國新聞組／北京3日電
中共前司法部長傅政華。（中新社資料照片）
中共前司法部長傅政華。（中新社資料照片）

中紀委2日宣布，前司法部長，全國政協社會和法制委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。如何嚴重違紀違法？中紀委沒有詳細說明。被稱為中國「頭號酷吏」的傅政華高調掃黃打掉「天上人間」案令人記憶猶新，但他落馬消息一傳開，竟引爆一波網絡狂歡。

香港01報導，「老公安」傅政華在北京市公安系統任職期間，曾參與調查、偵破「1996年運鈔車搶劫案」、「1997年白寶山案」、「門頭溝襲警案」、「黃光裕案」等多起大案、要案。

1998年前後，傅政華曾一度赴公安部刑偵局任職，期間參與了馬加爵案等大案要案的偵破。他2005年返回北京市公安局系統後升任局長，政法委副書記等職。

2010年5月11日，北京天上人間、名門夜宴等4家娛樂場所被警方查封，停業整頓6個月。當時總指揮正是當時新任北京市公安局長傅政華。

傅政華上任後，宣布「三個凡事」規定：凡是向犯罪嫌疑人通風報信的，一律給予行政開除處分；凡是泄露警務工作秘密、違法辦案、辦人情案的，一律視情節給予紀律處分直至開除；凡是打聽案情、說情託人、接受吃請、收受財物的，一律視情節給予紀律處分直至開除。

他強調紀律面前人人平等，「今後誰再收錢『撈人』，就堅決開除誰，誰再打聽案情，辦人情案、關係案就堅決處理誰」。

北京市任職期間，傅政華較為高調，媒體曾以一篇「低調為人，高調做事」文章來形容傅政華其人。他曾在2010年2月、4月進行過多次未打招呼的突擊檢查。2014年，傅政華還曾穿作訓服，並配槍在王府井大街巡邏。

法廣網報導，作風強悍的傅政華在警界有「不體恤基層」的批評，網民留言「靠肆無忌憚的壓榨底層幹警，從而凸顯自己政績往上爬的人，最後都不會有好下場」、「 傅政華們，都好好想想吧」、「他發明的瞪眼班一年能猝死百名幹警」。

報導指出，傅政華落馬消息傳出後，許多新聞人、律師、維權人士都覺得痛快。他被指是迫害高智晟律師的元兇之一，後來直接參與了709大抓捕。

公安 北京 司法部

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