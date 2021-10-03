孫力軍藏了不利習近平的機密？公安部令深挖

公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

前中國公安 部副部長孫力軍落馬後日前被「雙開」，公安部1日即召開會議畫清界線，宣示要「深挖徹查」涉及孫力軍嚴重違紀違法問題的人和事，對有關涉案人員問題線索要「積極協助調查」，依規、依紀、依法處理。

中國公安部長趙克志1日即召開全部黨委擴大會議，會議除宣示堅決擁護支持「雙開」決定，堅決徹底肅清「孫力軍流毒」影響外，還指孫力軍嚴重違紀違法問題「怵目驚心、令人髮指，情節特別嚴重，性質特別惡劣，影響極壞」。

據自由亞洲電台報導，「北京之春」榮譽主編胡平認為，「私藏私放大量涉密材料」是孫力軍被指控的最關鍵罪名。先前傳言孫力軍將疫源資料向澳洲洩露，導致澳洲向中國追究疫源責任的態度特別強硬，現在來看，傳言「真不是空穴來風」，可能才是導火線。

另據法廣報導，2019武漢 爆發新冠肺炎後，孫力軍2020年2月以中央指導組成員身分，前往武漢督導防疫工作，但同年4月就被查落馬，引起揣測。有消息指出，孫力軍係因洩露新冠疫情關鍵機密給美國而落馬，而中紀委對他「私藏私放大量涉密材料」的指控相呼應。

報導指出，至於中紀委指控孫力軍「政治野心極度膨脹」、「成伙作勢控制要害部門」，旅美中國法律學者滕彪認為，儘管外界至今不清楚孫力軍究竟掌握什麼疫情機密資料，或是洩漏了什麼消息給外界，但中紀委在通報中對黨內存在矛盾已經毫不掩飾。

法廣報導指出，武漢疫情爆發到習近平視察這段時間，孫力軍的工作重點就在武漢，他當時在武漢甚至控制了地方和中央的電話通話內容，本人可自由出入最機密的P4實驗室，收集了許多病毒證據，但這應視為是孫力軍的份內工作，如果他擁有大量涉密材料，應該是指他在這一階段獲取的。

報導稱，若指孫力軍「私藏私放大量涉密材料」，其實是後面被視為「犯事」後追加的罪名。作為公安部副部長，掌握一些秘密材料，祕而不宣，是正常的工作，很難說存在「私藏私放」。關鍵的問題可能是他掌握的這些材料洩漏了信息，或者說這些材料洩漏到境外，可能產生對聲稱「親自領導，親自部署抗疫」的習近平很不利的情況。