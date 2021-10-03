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遊戲再嚴管：男主不能女味 道德界線不可模糊

中國新聞組／北京3日電
「絕地求生」這類要玩家互相擊殺的生存遊戲，日後或未能通過審批。 （取材自澎湃新聞）
「絕地求生」這類要玩家互相擊殺的生存遊戲，日後或未能通過審批。 （取材自澎湃新聞）

網路遊戲遭中國官方指為「精神鴉片」嚴管後再吹寒風，港媒報導稱北京近日再收緊審批程序，明令遊戲中的角色要性別清晰、善惡分明，且要更注意涉及蠻族、日本軍國主義等內容。

媒體引述南華早報報導，中國對遊戲內容的審批日趨嚴格，過去審查主要聚焦在遊戲是否違反中國法律、洩露國家機密、宣揚迷信、暴力或賭博風氣；然而，一份由有官方背景的遊戲組織向會員提供的內部培訓備忘錄顯示，官方認為電子遊戲已不再純粹是非政治的娛樂。

備忘錄指出，「電子遊戲不再純粹是非政治的娛樂，而是一種嶄新藝術形式，它必須強調『一套正確的價值觀』及對中國歷史文化的『準確理解』。」備忘錄並舉例指出，若有遊戲描繪虛構的後末日世界，鼓勵玩家殺害他人，就可能不獲審批，「有些遊戲的道德界線模糊。玩家可以選擇善惡…但我們不認為遊戲應該給玩家這選項。」

備忘錄對遊戲角色性別也提出要求，稱若男主角穿著及行為像女人，可招來審查部門質問：「若管控人員無法立即說出角色性別，角色設定可被視為有問題，不能通過審批」。

此外，遊戲中與歷史有關的元素，必須與主流相符，已得到明確描述的歷史人物，不可重新包裝，也不能歪曲事實、故意挑起爭議。一些容許玩家改變歷史走向的歷史模擬遊戲，宣揚殖民、軍國、侵略主義的內容，也會被審查部門特別關注。

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