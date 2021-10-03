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抖音主播賤賣圖書？1本1元 1天得7000萬元

中國新聞組／北京3日電
抖音主播劉媛媛低價賣書直播引發爭議。（取材自紅星新聞）
抖音主播劉媛媛低價賣書直播引發爭議。（取材自紅星新聞）

抖音帶貨主播劉媛媛日前的「億元」直播專場，最便宜一本1元（人民幣，下同），一天銷售額逾7000萬元（約1085萬美元），卻引發出版行業的擔憂。

紅星新聞報導，當天直播中的「50萬冊書破價到10元以下」、「10萬冊1元書」……一系列操作，引起出版業內人士的關注──這樣賣書還有利潤可言嗎？這是振興圖書行業之舉嗎？

「1元」書的供貨商、21世紀出版社集團社群新媒體事業部員工回憶當時直播的情況。他們的一本書《森林報》本來計畫是9.9元秒殺，劉媛媛在直播時臨時改成1元秒殺。對方回覆他：「我們按合同約定的折扣價跟你結算，剩下的差價我們擔著。」因為定價60元的《森林報》全彩拼音版是2010年的版別，在庫裡躺了10年。 他們新版「森林報博物版」已經上市了，所以需要清庫存。

這場億元專場直播賣的90%的產品是童書，號稱「喊來了中國出版社的半壁江山」。活動上也有價格偏高一點的圖書，但折扣依然較大，比如《DK博物大百科》定價458元，劉媛媛直播間148元，低於其他平台。定價500元的《漫畫上下五千年》在直播間以139元銷售，折扣大約在2.8折。

「作為出版行業工作者，心在滴血。」一位出版行業的從業人員表示，兒童讀物市場競爭激烈，折扣本來就低，而通過直播賣貨，折扣再次被拉低。他提出疑問：「一元、破價，這到底是振興圖書行業還是絞殺圖書行業？」

劉媛媛在其個人微信號對出版行業的質疑進行回應。所謂的「一塊錢搶書」，劉媛媛說並非是出版社倒貼給她供貨，而是她自己補貼的，此外，平台也給了很大的補貼和投入。「為什麼我在直播中說是出版社補貼的？因為我說了自己花錢，觀眾不會信的，可我就是花錢了。」

一位圖書行業人表示，劉媛媛從商業角度自己貼錢做「1元秒殺」可以理解，但她的直播會進一步殺傷實體書店，更加沒有人到書店買書，讀者也更加不願意為好書埋單。

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