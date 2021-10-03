我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

江蘇爸媽想省錢 出「奇招」2房共用1冷氣 女兒看傻眼

中國新聞組／上海3日電
江蘇一名女子中秋節回家探親，竟發現父母在他們和自己房間的隔牆打穿一個洞，將冷氣安裝在中間，就只為了省電省錢。 （取材自澎湃新聞）
江蘇一名女子中秋節回家探親，竟發現父母在他們和自己房間的隔牆打穿一個洞，將冷氣安裝在中間，就只為了省電省錢。 （取材自澎湃新聞）

夏日炎炎，吹冷氣是最消暑的方法，但不少人會擔心電費問題而不敢吹太久，甚至不常開。中國有一對父母為了省錢，竟然想出奇葩妙招，將自己房間和女兒的房間牆壁打穿一個洞，然後冷氣機塞在中間，這樣就能讓兩邊都吹到冷氣，卻讓女兒看傻了眼。

據澎湃新聞報導，江蘇省一名程姓女子在中秋節回家探親之前，父母就事先告知有在她的房間安裝冷氣，讓程女聽了滿心期待，沒想到一回到家進房間一看，冷氣安裝的位置讓她看了超傻眼。

程女說，父母將他們的房間和她的房間中間牆壁打穿一個洞，然後將冷氣裝在中間，三分之二在父母的房間，她的房間只有三分之一。父母告訴她這樣做就能省下電費，也能省下購買另一台冷氣的錢。雖然只有三分之一冷氣在自己的房間，但程女還是覺得很滿足。

貼文一出引來網友們議論紛紛，「冷氣是根據回風溫度控制壓縮機啟動停止的，既不省電，超負荷工作還讓冷氣使用壽命縮短，屬於自作聰明」、「空間變大，電費多了」、「同學，放心，遙控器不會在妳手裡」、「中間這堵牆，對冷氣的使用壽命有害無益」、「10年前我住的房子也是這樣裝冷氣的」。

中國 工作

上一則

人造澱粉不依賴光合作用 想吃嗎？

下一則

大媽一人演全家 是媽也是妹 騙癡男300萬

延伸閱讀

安徽出生人口「斷崖式下降」要怪江蘇浙江？

安徽出生人口「斷崖式下降」要怪江蘇浙江？
甚麼父母讓孩子痛苦？

甚麼父母讓孩子痛苦？
奇葩招數省電費 老家爸媽打通牆壁「2房共用1冷氣」

奇葩招數省電費 老家爸媽打通牆壁「2房共用1冷氣」
長島中國留學生 在醫院尋獲

長島中國留學生 在醫院尋獲

熱門新聞

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
中國人民銀行24日宣布，所有的加密幣相關交易活動全數違法。 路透

中國對比特幣開了第一槍 其他國家將跟進？

2021-09-25 14:20

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星