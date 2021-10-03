江蘇爸媽想省錢 出「奇招」2房共用1冷氣 女兒看傻眼

江蘇一名女子中秋節回家探親，竟發現父母在他們和自己房間的隔牆打穿一個洞，將冷氣安裝在中間，就只為了省電省錢。 （取材自澎湃新聞）

夏日炎炎，吹冷氣是最消暑的方法，但不少人會擔心電費問題而不敢吹太久，甚至不常開。中國 有一對父母為了省錢，竟然想出奇葩妙招，將自己房間和女兒的房間牆壁打穿一個洞，然後冷氣機塞在中間，這樣就能讓兩邊都吹到冷氣，卻讓女兒看傻了眼。

據澎湃新聞報導，江蘇省一名程姓女子在中秋節回家探親之前，父母就事先告知有在她的房間安裝冷氣，讓程女聽了滿心期待，沒想到一回到家進房間一看，冷氣安裝的位置讓她看了超傻眼。

程女說，父母將他們的房間和她的房間中間牆壁打穿一個洞，然後將冷氣裝在中間，三分之二在父母的房間，她的房間只有三分之一。父母告訴她這樣做就能省下電費，也能省下購買另一台冷氣的錢。雖然只有三分之一冷氣在自己的房間，但程女還是覺得很滿足。

貼文一出引來網友們議論紛紛，「冷氣是根據回風溫度控制壓縮機啟動停止的，既不省電，超負荷工作 還讓冷氣使用壽命縮短，屬於自作聰明」、「空間變大，電費多了」、「同學，放心，遙控器不會在妳手裡」、「中間這堵牆，對冷氣的使用壽命有害無益」、「10年前我住的房子也是這樣裝冷氣的」。