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屋主離家兩月 門鎖被換 出現私人物品 還有陌生人字條

中國新聞組／北京3日電
楊女士屋內留有一張便籤，寫著「芝麻開門錢多多。寶貝，住在你這裡了，用了點點電，沒查戶號，見面時給！電視櫃下面有一排物品，請交於物業」。（取材自極目新聞）
楊女士屋內留有一張便籤，寫著「芝麻開門錢多多。寶貝，住在你這裡了，用了點點電，沒查戶號，見面時給！電視櫃下面有一排物品，請交於物業」。（取材自極目新聞）

湖北武漢市黃陂區盤龍城小區的一戶屋主楊女士，日前凌晨回到家，竟發現大門智能鎖變成了一個需要插鑰匙的門鎖，房屋內的情景更讓楊女士害怕，裡面有不少別人的生活用品、衣物，儼然有人居住過的痕跡。楊女士嚇得立刻報警。

極目新聞報導，楊女士目前和丈夫在上海工作。去年9月，她在武漢市黃陂區購買了房屋，但房子一直沒有居住，只有簡單的家具、行李箱在裡面，逢年過節會回來打掃房屋，沒想到這次回來，屋裡竟多出許多「別人的物品」。

楊女士表示，屋內被放了泡麵、睡衣、洗漱等日用品，在一面鏡子上，留有一張寫有字的便籤，上面寫著「芝麻開門錢多多。寶貝，住在你這裡了，用了點點電，沒查戶號，見面時給！電視櫃下面有一排物品，請交於物業。」

經檢查，楊女士原本留在房子裡進出小區的門禁卡、水卡和燃氣卡不見了。她又在書房的衣櫃中找到了被拆得七零八落的智能鎖。

楊女士回憶，今年6月4日，楊女士將房屋的出租信息掛在了網上。隨後該網站一工作人員聯繫楊女士，稱可協助出租房屋。該網站一名曾姓工作人員與楊女士聯繫，表示他是房屋維護員，會有另外的工作人員協助帶人看房。很快，一名姓王的女士聯繫楊女士，稱由她帶租戶看房。

由於楊女士房子安裝的是智能鎖，需要輸入密碼才可以進入，該智能鎖與手機聯網，如果外人進入房屋，需要楊女士通過手機提供臨時密碼。楊女士表示，這期間，中介多次帶人看房子，她每次都會提供一個臨時密碼發給曾先生，再由他發給王女士，供其帶人看房子。只有一次是繞開曾先生，直接發給了王女士，均有聊天紀錄為證。

屋內多出的生活用品 。（取材自極目新聞）
屋內多出的生活用品 。（取材自極目新聞）

楊女士說。看房期間，中介工作人員曾提出房屋需要打掃，楊女士曾請家人幫忙做清潔，再無其他人進入該房。

6月底，楊女士決定不再出租房屋，隨即將出租信息從網上撤下來。7月16日楊女士的丈夫從上海返回家中，並未發現異常。

楊女士表示，從6月4日至6月底，她只知道王女士帶人看過房子。事發後她第一時間與中介公司聯繫，對方表示楊女士決定不再招租後，他們沒有再帶人看過房子。轄區的騰龍派出所相關負責人表示，後續將開展調查。

被拆下來的電子鎖還留在楊女士家裡。（取材自極目新聞）
被拆下來的電子鎖還留在楊女士家裡。（取材自極目新聞）

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