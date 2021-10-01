河南醉漢闖小學打校長 反被打掉3顆牙 2人都被刑拘

王海峰當時站在花欄邊（右圈）打電話，被彭建峰推進宿舍內。（取材自上游新聞）

河南 周口市太康縣馬頭鎮有最近一個醉漢突然闖進小學裡毆打校長，校長反擊，打掉醉漢三顆門牙，結果校長和醉漢兩人都被警方刑拘。

上游新聞報導，醉漢彭建峰當時騎著摩托車要闖楊莊小學的校門口，被保安阻攔，彭建峰不僅對正在玩耍的學生大爆粗口，還直奔校長辦公室對校長王海峰一頓拳腳相加，致王海峰鼻子當場被打骨折。王海峰立馬出手還擊，一拳打掉彭建峰三顆門牙。

根據中國 法律規定，門牙是身體的重要器官，打掉對方三顆牙齒已經構成輕傷，經鑑定，兩人均是輕傷二級，校長王海峰因涉嫌故意傷害罪被檢方批捕。

當地公安 機關認定，此案屬於打架，彭建峰有明顯過錯在先，王海峰犯罪行為顯著輕微，兩人均因涉嫌故意傷害罪被警方刑事拘留。此外，彭建峰醉酒駕駛摩托車來到小學，涉嫌危險駕駛罪。

楊莊小學上級主管單位馬頭鎮中心學校長邢彬義和當地諸多村民為王海峰抱不平，他們說，王校長被劣跡斑斑的彭建峰打了後還手，還被刑拘，別說校長當不了，甚至連公職都可能保不住。

報導說，外傳彭建峰劣跡斑斑，是因為他曾有兩套戶籍信息，還曾犯敲詐勒索罪被判刑，多次打過其他老師。

受訪的多名村幹部和村民均稱，此事發生前，沒聽說過兩人之間有矛盾。

事後，彭建峰家屬有意和解，前提條件是：王海峰必須就彭建峰「掉了三顆牙」給予賠償。辦案民警稱，會促成此案調解，先讓看守所中的兩人冷靜冷靜。

王海峰被拘前寫了一份「情況說明」，上面按有村民手印、蓋有馬頭鎮中心學校公章。該說明顯示，彭建峰是個有劣蹟的人，王海峰之所以還手是怕彭建峰傷害到學生。

楊莊是自然村，隸屬於劉莊村。劉莊村一名村幹部稱，彭建峰的口碑不好，闖進學校又在宿舍內先動手打人，王海峰才會還手。 「挑釁在先，動手在先，有幾個人能做到不還手？還手就要坐牢，誰都會覺得委屈。」所以村民們願意按手印支持王海峰。

馬頭鎮中心學校校長邢彬義稱，楊莊小學有400多名學生，現年40歲的王海峰擔任該小學校長多年，獲得過很多榮譽。該校在太康縣農村小學中教學質量排在前列。此事發生後，他多次向縣教體局主要領導匯報，希望局領導能與公安局溝通，全盤考量此事。