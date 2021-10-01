武漢消失601天 中國公民記者陳秋實 下崗成格鬥家？

「陳秋實現在成為了一為拳擊手，並且將要公開舉辦一場慈善搏擊賽。」(影片截圖)

「從武漢 人間蒸發601天之後，重新現身的陳秋實，還是『同一個人』嗎...？」因為追查武漢疫情 真相、而從此下落不明的律師陳秋實，原本外界認為踩到中共國政府紅線的陳從此銷聲匿跡，沒想到在9月30日晚間，無預警現身於「北京格鬥狂人」徐曉冬的YouTube直播現場，在中國 十一國慶前夕的敏感時刻，陳秋實沒有要針砭時政，而是宣告一個令眾人極為意外的消息：律師陳秋實將成為一位搏擊拳手，召開慈善格鬥比賽，從此不問社會時事。

為追查武漢疫情真相、而從此下落不明的律師陳秋實，原本外界認為踩到中共國政府紅線的陳從此消聲匿跡，沒想到在9月30日晚間，無預警現身於「北京格鬥狂人」徐曉冬的YouTube直播現場。圖為陳秋實與徐曉冬，兩人手上為巴西柔術的紫帶。(影片截圖)

直播坦承罹患憂鬱症

然而陳秋實毫無事先徵兆的直播露臉，卻完全不見昔日以公民記者自居、勇敢追查真相的凜然形象，而是極為反常的「虛弱、神情憔悴」樣貌，看似魔幻的人生轉折背後，這段重新現身的影像也顯示了過去一年多以來，陳秋實因為遭到中國官方強制隔離、軟禁監控，身心健康嚴重惡化的受創經驗。而陳秋實也在直播中坦承，自己已經罹患了憂鬱症，透過拳擊來找到生活重心。

在陳秋實人間蒸發之前，曾有輿論懷疑能採訪香港反送中、突破武漢封城入境的陳秋實，會不會其實是中國安排的「大外宣」？然而種種質疑都沒有證據，而且陳秋實高調質疑中央的態度，也讓他的律師執照被吊銷、最後被軟禁失蹤，大外宣的懷疑論也煙消雲散。陳秋實消失的601天，到底發生了什麼事？如今在中共國慶前的現身，又為何會選擇成為寄願於拳的慈善格鬥家？

現年36歲的陳秋實，過去曾在中國的媒體圈工作，因為參加2014年北京衛視《我是演說家》而為人所知，以其斯文外形、流利口才受到歡迎，靠著參演電視節目和演講逐漸打造出個人品牌。2015年正式成為執業律師後，仍以法律專業的形象在各大媒體露臉。然而看似事業如日中天的陳秋實，在2019年香港反送中運動爆發後，親身走訪現場了解實況，卻因為陳秋實同情理解抗爭者的立場，而成為中國官方特別留意的「異議人士」。

方艙醫院訪問前失聯

在十一國慶前夕的敏感時刻，陳秋實無預警現身於「北京格鬥狂人」徐曉冬的YouTube直播現場。圖為國慶現場。(新華社)

當時陳秋實以公民記者自居，公開批評中國控制輿論的弊病，結果因此被北京當局限制出境。到了2020年武漢疫情的爆發，同年1月23日武漢宣告封城之後，陳秋實即高調宣布深入武漢現地、調查疫情的真相。突破封鎖進入武漢後，陳秋實又接連發表中國防疫崩潰、隱瞞真相的指控，就在2月6日晚間，原本要前往方艙醫院訪問的陳秋實，預告片發完之後就從此失聯、不知所蹤。

陳秋實人間蒸發事件，在當時已經引起外媒的關注，後來陸續發生有試圖追查疫情真相者，例如方斌、張展等人，接二連三都「被消失」，在在令人懷疑中國官方要「消滅武漢記憶」的輿論管控。陳秋實的母親也對外發聲喊話請求援助，在YouTube、Twitter上不斷透過陳秋實的帳號聲援。

消失的陳秋實到底發生什麼事？從2020年至今時隔將近一年半多，外界都只有各種揣測與謠言，而在疫情屆滿一週年的時刻，陳秋實的遭遇和現況，透過其好友——以武術打假而聲名大噪的「北京格鬥狂人」徐曉冬——輾轉對外透露，得知陳秋實曾一度遭到武漢官方「強制隔離」，並且在2020年10月左右，從武漢被送回老家山東青島，陳秋實的律師執照和護照都被吊銷，同時遭到限制出入與嚴控對外聯繫，被軟禁在青島家中。

武漢疫情爆發初期的街頭狀況。(美聯社)

根據徐曉冬的說法，陳秋實回到青島之後雖然平安，但身心狀況已經在多重折磨之下，受到嚴重的惡化影響。而幾乎已經不能工作謀生的陳秋實，生活除了靠家中老本之外，也只有朋友的零星接濟而已。

一年半後首公開露臉

自從陳秋實消失以來，其個人近況的更新和線索，多半透過徐曉冬個人的直播影片來暗示，一年半多以來，徐曉冬仍會時不時略談一下陳秋實的狀況，但多半除了報平安之外常常「欲言又止」，表示為了安全起見無法太過高調，同時多次向關心陳秋實的網友暗示：秋實總有一天會回來。

就在今年2021年的9月30日，也就是中國國慶十一長假的前夕，徐曉冬在晚間9點開了YouTube直播，宣告有重大驚喜消息——消失長達601天的陳秋實，終於再一次公開露臉，現身於徐曉冬的拳館直播現場。久違的熟悉面孔，證明陳秋實依然健在，也讓當場觀看直播的關眾們既訝異又欣然安慰。

但再次露臉的陳秋實，卻已經明顯看出與過往影片中的他截然不同。陳秋實的神情相比過去「公民記者」時期黯淡許多，身形也相對消瘦，說話的語速緩慢、音量與中氣不足，對於曾經以演講說話技術為專業的陳秋實而言，並不是一個「正常發揮」的狀態，看得出被消失期間的身心健康都有受到嚴重影響。

本回的直播現身，陳秋實並沒有再次扮演公民記者或律師角色，而是宣告一個令眾人皆感意外的消息：

「陳秋實現在成為了一為拳擊手，並且將要公開舉辦一場慈善搏擊賽。」

陳秋實只在直播影片中出現短短一分多鐘，根據他自己的說法，在過去這段期間身心壓力極大，已經罹患了憂鬱症，「但拳擊運動拯救了我」，透過接觸格鬥技的體能訓練，幫助陳秋實熬過這段精神折磨的痛苦。在2020年10月被送回老家之後不久，陳秋實就開始練習拳擊、自由搏擊等，覺得受用無窮的秋實，才因此發心要「推廣拳擊格鬥」。徐曉冬和陳秋實當場預告，正在籌備一場慈善搏擊賽，由陳秋實本人出面參戰。不過賽事宗旨不在技術勝負的高下，而是想藉此話題性公開募款，收入將會全部捐獻給聯合國兒童婦女基金會，預定在今年12月31日跨年夜開打。不過目前還在徵求贊助單位，同時因為陳秋實並非職業格鬥家，現階段也還在公開尋找適合的對手。

藉宣傳謀求發展空間

圖為陳秋實在2020年1月30日於武漢直播。(取材自推特)

這場慈善搏擊既有技術切磋交流的意味，但對於陳秋實個人而言，也確實有一種「寄願於拳」的意義，既是替自己因軟禁監控而受創的身心療傷，也藉此公開的宣傳，找到未來還有機會謀求發展的空間。

但這場拳賽會不會「背景不單純」？令人在意的是，陳秋實有沒有可能只是以拳賽做為幌子，意圖重拾公民記者、針砭時政的角色？又或者陳秋實只是想藉此賣名賺錢？對此陳和徐兩人並不避諱，徐曉冬更是強調「一切合法、愛國」暗示陳秋實的低調妥協。在直播過程中，陳秋實則是意有所指地說到：「我知道今年有很多做生意的朋友，都挺艱難的，各行各業都有面臨一些問題...」

「但是過去事會過去，好日子還會來。」

徐曉冬在影片中表示，「秋實是我朋友，他沒做過任何一件錯事。他做的事，都是為國為民的好事！」但是根據過往徐曉冬的說法，陳秋實的確無法在透過社群媒體發聲，只能轉趨低調，而要能夠在中國境內出入自由、甚至公開露臉，就不能再觸碰中國政府的紅線。徐曉冬知道外界一定很困惑，陳秋實竟然轉型成了格鬥家，徐曉冬的解釋頗耐人尋味：

「但是咱們也要問一下，為什麼連秋實這樣的謙謙君子，要『打拳』呢？——用嘴說不了話的時候，用他媽拳頭說話！這還是你什麼都不行了，你還有一個強健的身體，你還能翻！」

今年37歲，原為律師的張展是最早進入武漢報導疫情的公民記者，她拍攝了當地人滿為患的醫院和火葬場，並發佈到社交平台Youtube和Twitter上。(Getty Images)

2武漢公民記者仍失聯

另一方面，在陳秋實現身之後，也有中國網友表示希望另外兩名當初到武漢採訪的公民記者——張展和方斌——可早日重獲自由，唯張展在8月申請保外就醫遭拒，而方斌至今下落不明。

今年37歲，原為律師的張展是最早進入武漢報導疫情的公民記者，她拍攝了當地人滿為患的醫院和火葬場，並發佈到社交平台Youtube和Twitter上，她也記錄了武漢嚴格的封城措施如何影響民眾的生計和生活。

後來，張展於2020年5月被逮捕，自此展開絕食抗議，她的律師表示中國當局曾捆綁其雙手，並以插管逼迫其進食。12月，絕食半年、面容極度憔悴的張展坐在輪椅上出庭受審，當局審判其「尋釁滋事」罪成，判處4年有期徒刑，成為第一位記錄武漢疫情被判刑的公民記者。

「這是審判你的法庭，不是我的！」當時，為抗議此判決，不認罪的張展依然決定繼續絕食。直到今年8月，《紐約時報》報導張展因為絕食，身體狀況極為糟糕：178米高的張展被捕前的體重是75公斤，如今的體重卻不到40公斤。張展的母親邵文俠指出當局不讓她探望女兒，此前近況是：張展在7月31日被送進醫院，家人在8月2日獲准與張展通電，張展在8月11日又被送回監獄。邵文俠也提及：

至今仍下落不明的公民記者方斌。(影片截圖)

「她還是堅稱自己無罪，不會正常吃飯。」

因擔憂張展持續惡化的身體狀況，邵文俠也在8月申請保外就醫遭拒，讓外界憂心其遭遇是否最終將如其他異議份子如劉曉波等人，在羈押期間死亡。目前，國際特赦組織和國際記者聯盟在內的45個境外非政府組織，也在8月聯名寫了一封給習近平的公開信，希望當局釋放張展。文內提及：

「若不能立即釋放，可能會導致她死亡。在羈押期間，她一直受到不當對待，這顯然有違1988年中國批准並加入的《聯合國禁止酷刑公約》。」

《自由亞洲電台》報導，能否申請保外就醫或被釋放，張展的前代表律師任全牛也指出，若張展不妥協，成功保外就醫的機會並不大。他指出：「在這種情況下，就等如最悲觀是消耗自己，表面上是消耗自己，但實際上是他們不講人道。」

另一名曾被控煽動顛覆國家政權的中國維權人士胡佳也指出對張展的不利情況，如政治性的保外就醫需要強大的政治力量來施壓和營救。而儘管海外異見人士皆發起簽名運動聲援張展，但基於國際外交資源有限，且張展的公民採訪時間不長，因此若外界對於張展的狀況不夠關注，依然難以施壓中國當局。

除了已知張展的身體狀況，另一名公民記者方斌則毫無消息。原為服裝銷售員的武漢人方斌於2020年2月1日到武漢各家醫院拍攝實況，其中一段影片更記錄了他數著醫院在短短幾分鐘內搬出了五個、六個、七個、八個屍袋，「這麼多的人死了。」當時，方斌拍攝的影片開始受到關注，隨後當局也沒收了他的筆電，不斷來問話。

而接著不到兩周的時間，方斌就被帶走，在至今一年半的時間，仍下落不明。方斌在最後一段拍攝的影片裡，除了感謝觀眾對自己的支持，也指出：「我只是一個揭開了蓋子的人，一個普通人，一個蠢人。」

陳秋實的慈善拳賽消息曝光後，同步公開的抖音帳號卻在沒多久就遭到封禁。徐曉冬表示，未來會考慮開設快手、或是和徐曉冬一樣只能翻牆在YouTube上開頻道。而未來的計畫裡，也不排除讓陳秋實可以繼續拍攝格鬥運動相關影片、或是不會觸碰敏感政治的「說話技巧教學」，期望能藉此自食其力，謀求活路。

「你認知（知識水準）這麼好，憑什麼要過得那麼差？秋實必須要好好的過！冬哥要牛牛逼逼的打假！打傻逼！冬哥要吃得好過得好，為什麼？這樣大家才會信冬哥的理念是對的！」

「大家快把影片傳出去吧！因為今天....『秋天來了』！」