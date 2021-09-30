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不願等著罕病兒死去… 高中學歷父鋌而走險自製藥

中國新聞組／北京30日電
徐偉的微博裡有許多與兒子互動的照片和視頻。（取材自微博）
徐偉的微博裡有許多與兒子互動的照片和視頻。（取材自微博）

中國近日一篇題為「一個父親的選擇：鋌而走險自製藥，還是等著孩子死去」的文章在網路上瘋傳，文中，高中學歷的徐偉為救罹患罕病的兒子，自學基因編輯、自製藥用級化合物，引發眾多討論。

觀察者網報導，徐偉的兒子身患遺傳性疾病孟克斯氏症候群（Menkes Disease），此病因血液銅離子濃度過低，導致新生兒出現抽筋、肌肉無力、發育遲緩、肌張力過高、頻繁癲癇及腦部退化等現象，只能服藥補充銅離子改善症狀並延長生命，但無法治癒。

中國雖有醫師曾試圖推動組織胺酸銅作為院內製劑，但囿於院內試劑整體收緊、行政審批手續繁瑣、兒童注射液要求更加嚴格，最終不了了之。

中國家長常見選擇是去台灣美國的醫院拿藥。但新冠疫情斷了境外就醫拿藥的渠道，徐偉開始走上危險重重的自製藥之路。徐偉日前在微博發文，感謝眾人的關心和鼓勵，回應化合物安全性問題，並求助專家與相關檢測機構能夠提供支持與幫助。

北京協和醫院原藥劑科主任張繼春表示，徐偉能做到這步，「可說是奇蹟了」，「但作為靜脈注射劑生產都是非常嚴格的，加的助溶劑是否是藥用規格，加的量都有嚴格規定，自己製作藥品誰也不會表態可以用。」

組織胺酸銅製備完成，徐偉將殘留的液體倒入培養皿做無菌檢驗。（取材自微信）
組織胺酸銅製備完成，徐偉將殘留的液體倒入培養皿做無菌檢驗。（取材自微信）
徐偉的微博裡有許多與兒子互動的照片和視頻。（取材自微博）
徐偉的微博裡有許多與兒子互動的照片和視頻。（取材自微博）

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