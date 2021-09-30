地窖囚少女24天「慘淪性奴」 湖南惡漢終伏法

湖南56歲性侵犯龍喜和在家中挖地下室囚禁少女。（取材自澎湃新聞）

中國 湖南省2019年2月發生一起擄人囚禁案，鳳凰縣56歲性侵 犯龍喜和兩年多前在大街誘拐一名16歲少女後，將她囚禁家中地窖24天，期間多次性侵得逞，最後遭到警方攻堅才終於被捕。湖南湘西土家族苗族自治州中級人民法院日前公告，龍喜和已伏法。

上游新聞報導，鳳凰縣檢察院表示，長期單身的龍喜和養成了觀看不良碟片的嗜好，心理逐漸扭曲、變態，產生囚禁強姦他人的犯罪動機，於是在自家房屋挖了一個地窖。

法院審理查明，龍喜和2019年2月13日，駕車搭載路邊等車的未成年少女，在其上車後產生囚禁強姦歹念，於是強行捆綁、封口，並以麻袋蒙面暴力控制，用鐵鏈纏住少女的脖子並用五把鐵鎖牢牢鎖住，囚禁在事先挖掘的地下室，期間以槍殺、電擊等方式進行恐嚇，多次強行與其發生性關係。

龍喜和在家中挖地下室囚禁少女，圓圈處為入口。（取材自上游新聞）

纏繞受害女生頸部的鐵鏈。（視頻截圖）

據報導，被害少女從2月13日起，被囚禁至3月9日止，共被囚禁了24天才被救出。

法院一審判龍喜和強姦罪、非法持有槍枝罪，且強姦手段特別殘忍，情節十分惡劣，社會危害性極大，罪行極其嚴重，決定執行死刑。宣判後，被告人龍喜和不服，提出上訴。

湖南省高級人民法院經二審審理後，裁定駁回上訴，維持原判，對被告人龍喜和的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經依法復核，核准對被告人龍喜和的死刑判決。

湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，於9月28日依法將罪犯龍喜和驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

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