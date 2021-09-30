中國興起「一日男友」 30分190元想牽手得再加錢

中國近來出現「日租男友」服務，可以讓「男友」陪逛街、吃下午茶。示意圖非當事人。（取材自pixabay）

中國 年輕族群間最近興起「日租男友」風潮，這類情感體驗類服務價格從一小時幾十元人民幣的「盲盒男友」到30分鐘190元人民幣（下同，約29.4美元）的「首席男友」都有。所謂男友會陪購買者一起吃喝玩樂，惟不允許牽手、接吻、餵飯等，想牽手需額外收費，每次100元。

香港 01報導，平台「小紅書」上有不少博主分享了一日男友的體驗，其中博主「周富貴」就在上海一家名為「The Promised Land悅島」的實體店中，通過盲盒方式抽取到一名中泰混血的男友，收費為兩小時600元（約92.8美元）。

在淘寶等平台上搜尋「一日男友」，就會跳出各種購買連結。有的商家甚至宣稱，「一日男友」是閨密生日的「最佳禮物」。

女子賽娜就在不久前收到閨密送來的生日禮物，即一份線下一日男友服務抵用券。約會當天，一名身穿黑色大衣，內配淺藍色襯衫、戴大方框眼鏡的男子出現在事先約定的咖啡 廳，可當賽娜想作親密舉動時，如牽手時，對方則面帶笑容稱牽手需額外收費，每次100元。

來自江蘇、現年22歲的阿唐自稱是某「一日男友」店舖的「首席」，先前在山西某職業學院學習做廚，他為了賺錢交學費，從抖音得知這種新型兼職。阿唐表示，他和店家按五五比例分成，「100元的單中，他本人可拿到50元，客服抽成10元，剩下40元歸店鋪所有。」

此外，客人下單前若提出想要看照片、聽語音等，每條還需額外收費3元。此外，店鋪還提供凌晨12時到早上7時的夜間服務，價格為日常的1.5倍，而服務結束後，男友往往還會在向客人討紅包。

官媒「中國青年報」近日針對這種新型「體驗式經濟」探祕，據指，「一日男友」遊走在法律底線的邊緣，價格和人員管理混亂亦對消費者構成侵權危害。