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稱在中日邊境遇解放軍 網紅「愛國故事」惹怒共青團

記者陳政錄／綜合29日電
「愛國網紅」講述自己人在邊疆，身後就是解放軍官兵「安全感爆棚」的經歷，邀請觀眾點讚。（取自共青團）
「愛國網紅」講述自己人在邊疆，身後就是解放軍官兵「安全感爆棚」的經歷，邀請觀眾點讚。（取自共青團）

阿富汗被神學士（Taliban，或譯塔利班）接管後，當地民眾處於水深火熱，有中國網紅拿此事「蹭熱度」，稱在中朝、中印邊界受到解放軍保護，還扯出不存在的「中日」邊境，靠「愛國故事」賺取流量。此舉引發共青團、中共中央政法委關注，表態堅決反對。

共青團旗下公眾號「共青團中央」近日發布一則以「堅決反對！為了博取眼球，有人複製編造『愛國流量故事』」為題的文章，批評「有人把愛國做成了生意」。

網路流傳的「愛國網紅」影片有高度雷同，都以「我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家」作為文案，講述自己在中國邊疆地區，被邊防特警、解放軍保護的感人故事，有些畫面還特別帶到特警車入鏡。

這些愛國網紅的文案幾乎千篇一律。（取自共青團）
這些愛國網紅的文案幾乎千篇一律。（取自共青團）

這些網紅幾乎都會提到，想起阿富汗的人民正處在「水深火熱」，作為中國人應該自豪祖國國泰民安，結尾不忘提醒觀眾，「點個讚吧，讓更多的人去感受一下」，有些主播因此收穫50萬點讚量和上萬留言；有網友激動表示，「此生無悔入華夏」，也有人大喊要「為邊防兵哥哥點讚」。

共青團指出，有些網紅自稱站在中朝邊境鴨綠江旁，有的甚至位於「中日邊境」，此舉將愛國情懷變成一場廉價的買賣，「令人不恥」。

邊境 中國 阿富汗

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