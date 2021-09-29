「病媛」崛起化濃妝住院 幾天後痊癒…帶貨保健品

中國網路出現「病媛」歪風，女子上傳住院照自稱染病但滿臉濃妝，造假味道十足。（取材自微博）

中國社群 平台先前出現「佛媛」風潮，引發熱議，近日歪風更勝，大批「病媛」崛起她們聲稱罹患甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌、抑郁症等病而住院開刀，頂著精緻妝容拍下美照，接著推薦疤痕修復貼、保健品等產品，網友紛紛批評：「如果真有病就算了」「乾脆當殯媛，代言火化吧！」

澎湃新聞報導，在微博 、小紅書等平台上，許多病媛穿著病號服，化著精緻妝容，神色甜美在醫院病床上躺著；下方介紹則聲稱自己患癌症 、抑鬱症等疾病。沒過幾天，病媛宣稱「已經痊癒」，開始分享恢復心得，並且帶貨疤痕修復貼、保健品等商品。

中國網路出現「病媛」歪風，女子上傳住院照自稱染病但滿臉濃妝，造假味道十足。（取材自微博） 中國網路出現「病媛」歪風，造假味道十足。（取材自微博）

有一名網紅就自稱做了甲狀腺手術，術後脖子上有明顯傷疤；隨後她向網友分享祛疤經驗，並推薦某品牌的疤痕貼、手術貼和疤痕凝膠，表示堅持使用可像她一樣，使疤痕消失。另名網紅則自稱先後進行乳腺結節手術和甲狀腺癌手術，之後分享術後恢復期服用的某保健產品，並在介紹中稱「該產品可有效抗癌」。

「病媛」成了微博熱搜名詞，網友一面倒地給予惡評，「新型詐騙份子」「無恥之尤」、「病態社會」。還有網友表示：「真的有病……精神病」「關到精神病院好好治一下」「讓她們去做殯媛吧」。