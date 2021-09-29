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鄭州鞋廠疑無名膠苯超標 3工人患血液、2人換骨髓

中國新聞組／北京29日電
鞋廠多名員工查出血液病？疑因苯中毒，陸續有工人暈倒。（取材自九派新聞）
鞋廠多名員工查出血液病？疑因苯中毒，陸續有工人暈倒。（取材自九派新聞）

河南鄭州一鞋廠多名員工查出血液病，疑因苯中毒，陸續有工人暈倒，3人被診斷出再生障礙性貧血，2名員工已經做了骨髓移植，工人們表示這和他們的工作有關。

據河南衛視報導，員工表示，他們都在鄭州升和鞋材有限公司上班，去年9月到10月，鞋廠進了一批刷鞋底的膠，連名字都沒有，氣味特別大。

當時車間裡陸續有工人暈倒，公司強制體檢後發現，工人的白細胞、紅細胞、血小板全部嚴重降低；除了3名患病工人，今年2月份到3月份，陸續有5名嚴重的、3名輕微的工人確診再生障礙性貧血，嚴重的需要做骨髓移植，有工人將那批膠送到北京後檢測出嚴重的苯超標。

患病工人表示，當時車間內都是封閉的，沒有排風扇，消防通道、安全門都是關閉的；但該廠長表示這個事情不一定和工廠有直接關係。

工人們表示他們經常加班，吃住都在工廠，沒有接觸到工廠以外的有害物質。

按照新密市健委衛生監督所工作人員的表述，今年1月14日，收到其他工友的投訴，經調查，公司因沒有進行職業健康檢查，進行了8萬元的行政處罰，已經結案。

但是究竟是不是廠裡的材料導致工人患上再生障礙性貧血，還需進一步調查。

鄭州升和鞋材有限公司廠長表示，工人患病後已經墊付醫藥費，配合他們先治療；新密市衛健委表示需要先做職業病診斷，結果出來後根據結果做工傷鑒定再給與補償，對於大家有所懷疑的膠，患病員工將再次把原材料送到北京進行檢驗。

鄭州 北京 河南

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