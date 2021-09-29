沒錢裝修裝窮？ 毛坯房女孩：用千元護膚品是我的自由

沒有裝潢、家具，是莉娜在她的「毛坯房」的生活。(取材自上觀新聞)

還記得那個靠一已之力買房並住進毛坯房的泰州青年莉娜嗎？自從搬進毛坯房的第一天，她就決定在短視頻網站上每日一發，粉絲漲到10萬，但她也遭遇網路暴力，有網友指責莉娜「裝窮」，氣得她發視頻回應：沒錢裝修，但用千元護膚品是我的自由！

今年7月，江蘇泰州95後女孩莉娜付了28萬元首付(人民幣，下同，約4.3萬美元)，終於住進屬於自己房子裡——是個毛坯房。28萬元，是她打工十年的積蓄。「這裡的每一粒灰塵、每一塊土都是我的。」她常在開直播或者錄視頻時重覆這句話。

上觀新聞報導，莉娜在發了一段時間毛坯房入住視頻後，粉絲漲到10萬，但忽然遇到了一次網路暴力：一個本地帳號在平台上發段視頻指責莉娜「裝窮」，並且舉證她用來放盤子吃飯的行李箱是奢侈品大牌，要1萬多元。但那人說的行李箱牌子，莉娜「聽都沒聽說過」。行李箱其實這就是她在當地一個商貿城花了200多元買的。

莉娜拍視頻回懟：「我背後沒有團隊，所有視頻都是我下班後自己拍攝自己上傳的，我沒有錢裝修，我現實生活什麼樣，拍攝出來的視頻就什麼樣 。我用幾千塊的化妝品和我裝修有什麼關係，我的裝修費起碼要十幾萬，就算我不買化妝品我就能裝修嗎？」

接著就有莉娜依靠直播粉絲打賞、一場直播賺了幾十萬元的風言風語。莉娜的抖音 評論區一下子湧現了幾十條評論指責莉娜「裝窮打造人設賺錢」。

莉娜搬進毛坯房後，在短視頻網站上粉絲漲到10萬，但她也遇到網路攻擊。(取材自上觀新聞)

「如果是網路上的人攻擊我也就算了，我一看這些帳號的註冊地，都是本地的。」莉娜感受到了這個小城市裡部分人對單身年輕女性的惡意。但是起初莉娜覺得無須理會流言蜚語，直到有一天她公司的合作商也知道了這件事，在人前用異樣的口氣詢問「她是不是就是那個毛坯房女孩」。莉娜這才決定站出來，用事實來擊碎這些流言蜚語。

除了網路上的攻擊，有次莉娜表弟在附近辦事，就帶著朋友一起去莉娜的毛坯房裡坐了坐。三人席地喝水，表弟一臉將信將疑地問：「妳不會真的這麼慘吧？妳不是為拍段子故意不裝修的？」聽到這話，莉娜覺得他和自己並不是生活在一個世界裡的人，「他是家裡的獨子，父母早早就給他買房裝修了，他沒辦法理解我的處境。」

「住毛坯房就是因為我囊中羞澀，任何人都不必再加以猜測了。」莉娜在網路上公開聲明。

在遭遇網路暴力那段日子，莉娜依舊會在短視頻裡露出一雙塗著鮮亮紅色指甲油的腳，「沒有誰規定住毛坯房就應該活成什麼樣子。」依舊住在「敘利亞風格」毛坯房的莉娜可以預想，幾年後她的這套房子也會有體面的樣子，只不過她的裝修期或許比別人都要漫長一些。