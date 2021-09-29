「白髮轉黑」砸4萬元 真相是拔光白髮 15個月後快禿了

何女士頭髮變黑了，但是卻變得更加稀疏。（視頻截圖）

愛美是人的天性，福建一名女子花了近4萬（人民幣，下同，約6191美元）想把「白髮轉黑」，結果五次療程就是拔白頭髮、上藥水，頭髮越變越少，讓她氣的向監管部門投訴。

瀟湘晨報報導，何姓女子去年7月在常去的美容院購買了白髮轉黑髮的項目，一個療程7800元（約1200美元）。何女說，美容院推銷三個療程有效果，她毫不猶豫就掏了錢。15個月過去了，5個療程花費了4萬元之後，結果還是滿頭白髮，而且頭髮越變越少。

除了滿頭白頭外，更讓何女不放心的是，每次去都是從洗頭、按揉開始，然後就是一個多小時拔白頭髮，拔完之後，工作 人員再上藥水。何女說，現在她的頭髮越來越少，所謂的「白轉黑」只是將白髮拔光。

然而，美容院的老闆解釋，拔白頭髮是「白轉黑」必須的操作，療程更與個人的身體狀況、遺傳、睡眠乃至情緒有關係，而且根本沒有承諾過無效退款；更稱何女沒有白髮轉黑，主要是她自己沒有堅持到美容院繼續做。

這位老闆表示，白轉黑項目只是頭髮的調理，不具有藥品或化學功效。至於用的是什麽產品？哪裡生產的？白轉黑的機理是什麽？是否具有科學依據？老闆均不願提供詳細信息。

報導指出，何女表示，這一年多來，自己都是按照美容院的要求做，身為消費者，有權知道產品的相關信息，以及這種頭髮白轉黑項目是否具有科學性。目前她已向市場監管部門進行反映。

美容院老闆表示，她們願意贈送相應療程，或將何女沒有做完的7000元退還。

事件引起中國 網友關注，有人表示「這方法，真的無語了」、「連染髮劑都省，差評！」也有網友說「除了染，能解決這個問題是醫學難題」、「怕是被洗腦了」，還有網友說「我媽差點去試了，也是這家店」。