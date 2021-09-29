我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

「白髮轉黑」砸4萬元 真相是拔光白髮 15個月後快禿了

中國新聞組／北京29日電
何女士頭髮變黑了，但是卻變得更加稀疏。（視頻截圖）
何女士頭髮變黑了，但是卻變得更加稀疏。（視頻截圖）

愛美是人的天性，福建一名女子花了近4萬（人民幣，下同，約6191美元）想把「白髮轉黑」，結果五次療程就是拔白頭髮、上藥水，頭髮越變越少，讓她氣的向監管部門投訴。

瀟湘晨報報導，何姓女子去年7月在常去的美容院購買了白髮轉黑髮的項目，一個療程7800元（約1200美元）。何女說，美容院推銷三個療程有效果，她毫不猶豫就掏了錢。15個月過去了，5個療程花費了4萬元之後，結果還是滿頭白髮，而且頭髮越變越少。

除了滿頭白頭外，更讓何女不放心的是，每次去都是從洗頭、按揉開始，然後就是一個多小時拔白頭髮，拔完之後，工作人員再上藥水。何女說，現在她的頭髮越來越少，所謂的「白轉黑」只是將白髮拔光。

然而，美容院的老闆解釋，拔白頭髮是「白轉黑」必須的操作，療程更與個人的身體狀況、遺傳、睡眠乃至情緒有關係，而且根本沒有承諾過無效退款；更稱何女沒有白髮轉黑，主要是她自己沒有堅持到美容院繼續做。

這位老闆表示，白轉黑項目只是頭髮的調理，不具有藥品或化學功效。至於用的是什麽產品？哪裡生產的？白轉黑的機理是什麽？是否具有科學依據？老闆均不願提供詳細信息。

報導指出，何女表示，這一年多來，自己都是按照美容院的要求做，身為消費者，有權知道產品的相關信息，以及這種頭髮白轉黑項目是否具有科學性。目前她已向市場監管部門進行反映。

美容院老闆表示，她們願意贈送相應療程，或將何女沒有做完的7000元退還。

事件引起中國網友關注，有人表示「這方法，真的無語了」、「連染髮劑都省，差評！」也有網友說「除了染，能解決這個問題是醫學難題」、「怕是被洗腦了」，還有網友說「我媽差點去試了，也是這家店」。

中國 工作

上一則

推銷家鄉農產 四川「五個大爺」登央視吸粉700萬

下一則

香港壹傳媒管治失當？ 財爺委審查員蒐證

延伸閱讀

美國福建公所等逾30社團 9/30慶十一

美國福建公所等逾30社團 9/30慶十一
疫情續燒…福建累計364確診 廈門國內航班幾全停飛

疫情續燒…福建累計364確診 廈門國內航班幾全停飛
福建此輪疫情累計364本土病例 涉及4城市

福建此輪疫情累計364本土病例 涉及4城市
福建本土疫情延燒 多地取消中秋假期

福建本土疫情延燒 多地取消中秋假期

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限