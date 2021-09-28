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車貼「日本731部隊必勝」招搖過市 江蘇男被關15天

中國新聞組╱北京28日電
江蘇一名車主車後方貼著「必勝 日本總軍區731部隊」字樣，遭民眾檢舉。(翻攝自南通市公安局)
江蘇一名車主車後方貼著「必勝 日本總軍區731部隊」字樣，遭民眾檢舉。(翻攝自南通市公安局)

不少民眾都會在車上貼上喜歡的圖騰、文字，最近江蘇南通有一名私家車尹姓駕駛因在車後方的擋風玻璃貼上「日本731部隊必勝」字樣，遭民眾檢舉，警方獲報後，將駕駛刑拘15天，引起議論。

來源：YouTube

多維新聞報導，有民眾在網路PO出一張照片，指江蘇南通市一輛黑色轎車後方擋風玻璃貼著「日本總軍區731部隊必勝」字樣，車身也貼著美國國旗，在大街上招搖過市，讓原PO氣炸，不僅大力譴責，也通報警方。

據史料記載，日本關東軍在侵華戰爭期間在東北建立731部隊，專門從事生物戰、細菌戰和人體試驗的祕密研究。一些研究者認為，至少1萬名中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘在731部隊的試驗中被害。731部隊實驗的種類達數十種，除鼠疫、傷寒、霍亂，還包括人馬血交換、人體凍傷、毒氣實驗等。

網友舉報後，該車輛和車主就被警方控制。警方表示，31歲尹姓車主出於獵奇心理，網購字樣車貼張貼在車上炫耀。尹男供認不諱，目前已清除了相關車貼，同時還遭到行政拘留15天的處罰。

有網友憤怒表示，「建議用731的方法對付他，不試試他不知道好賴」，還有網友直接大罵「漢奸」。

江蘇一名車主車後方貼著「必勝 日本總軍區731部隊」字樣，遭民眾檢舉。(取材自環...
江蘇一名車主車後方貼著「必勝 日本總軍區731部隊」字樣，遭民眾檢舉。(取材自環球網)

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