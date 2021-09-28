1周8起 中國留學生在英頻遇襲 莫名頭破血流

中國留學生在英國大學校園莫名被人砸破頭。(受訪者提供╱取材自極目新聞)

近日數名中國留學生 在英國 謝菲爾德遇襲，知情人透露，短短一周至少有八起，多發生在謝菲爾德大學校園內，且被害者多為女生，有學生受傷非常嚴重。目擊者稱，襲擊者可能有兩名，也都是女性。

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極目新聞報導，一名在英國謝菲爾德大學學習，並目擊到幾起襲擊事件的留學生薛同學表示，從9月20日開始，謝大校園至少發生八起針對中國學生、尤其是女留學生的嚴重身體暴力事件。她說，受害者大多是中國女性，而且大多是剛到謝大不久的新生。

薛同學說，20日傍晚，一名中國女生獨自走在校園內，突然有人用力擊打她的後腦勺，她被打得跪在地上；同一周還有兩名中國女生遇到類似襲擊，她們的傷勢更嚴重，其中一人流了很多血，另一人在遭襲擊後被救護車送往醫院。

一名疑似中國受害女生在推特上發聲稱：「作為受害者，已與學校副校長、警方、學生組織聯繫，一名嫌疑人已經被捕，正在等待更多的警方信息。」

薛同學說，由於受害者大多是中國人，現在謝菲爾德大學的中國學生非常恐懼，很多人害怕獨自上課或是去超市，在校園裡走路時，他們也不斷回頭看。

據報導，有目擊者描述，一名嫌疑人是白人婦女，另一人則是年輕的亞裔 面孔女子。

中國駐曼徹斯特總領事館發布聲明，警方已拘捕一名嫌疑人；針對近日的襲擊暴行，總領事館強烈譴責，並已慰問受害同學。中國學聯和僑界也聲援受害同學，並給予幫助。